《全民造星V》三甲各有目標 亨仔心急出道 Lyman想演戲 KC練世界級「舞」功

記者：陳釗

Lyman、KC和亨仔在比賽中除贏得名次和人氣，各自也有不同的得着和收穫。Lyman自言學識兩樣很重要的東西，第一是「language」，無論是身體語言，手語、中文、英文都要盡量去學習；第二樣是「communication」，透過各方溝通找出共同點，合力創造作品。決賽當晚Lyman公開有耳疾問題，透露兩歲時發高燒致左耳失聰，個性樂天的他慶幸小時候已習慣缺少一邊聽覺，沒太大影響，只是要較用心聽。Lyman笑稱兒時以為自己是超級英雄，右耳有超能力，「雖然耳仔聽不到，但阻礙不了我對藝術的熱誠，只是戴耳機時，只有一邊耳仔聽到，就要適應」。

KC不再介意被封ViuTV親生仔

KC表示比賽經歷令他對跳舞這件事堅定很多，以前沒有這種感覺，心態上成長不少，無論導師、隊友們，還是幕後工作人員都可以是學習對象，從大家的心態，以及對喜歡哪件事的睇法，都對他有所啟發，「經過這半年多不斷反思和跟自己做練習，覺得自己心態紮實了許多」。

亨仔笑稱相比兩名兄弟，他完全是一個素人，但從比賽中讓他建立自信，「記得在94強，彈琴時緊張到雙手完全沒知覺，現在算可以收放自如，覺得是一個進步」。

3人雖未正式入行，但參賽期間已感受到網民的威力，KC被稱呼為ViuTV親生仔，他稱最初不明為何會被這樣標籤，後來發覺很正常，正如每個人對任何事物都有不同看法，「我能夠接受大家的意見，從而認清自己有何不足之處，做得更好；大家若不喜歡我的表演，反而令我感到失望和不開心，現在的心態是做了一個表演出來，最緊要自己『埋唔埋到單』」。

Lyman慎選公司 不急出道

33歲Lyman不覺得年齡是追夢的問題，透露父母經常激勵他，父親已到退休年齡仍堅持工作，那為何他要放棄。談到身為藝人很易在讚美聲中迷失，Lyman自言令他迷失的從來不會是因為讚美，而是希望想做出更好的表演，向觀眾展示最好的自己。對於網民封他為姜濤接班人，Lyman只想做回自己。

幕前經驗較淺的亨仔，承認抗壓力的確弱一點，自爆決賽當晚仍狂loop討論區留言，見到負評會反思和檢討，「其實網民已對我很好，雖然會有些很難聽的說話，但是有point的，所以我會接納、改善和進步」。3人現時還未簽公司，Lyman和KC不急於出道，前者承認要求條件多，怕嚇退有意的公司。33歲Lyman稱最緊要有耐性，有些事情如果太急很容易會犯錯，所以他朝着最適合自己的方向行。

百老滙演員出身的他，留港發展可覺得大材小用？Lyman不這樣認為，覺得香港是一個國際城市，仍有很多機會，希望可帶些國際標準的表演給觀眾欣賞。向來很喜歡米高積遜的他表示，就事業來說，想往演戲方面發展，覺得身為藝人可以發揮到不同的才華，不止是跳舞好厲害，而是讓觀眾透過舞蹈感受到你想表達的情緒，演戲也有助於豐富唱歌跳舞的情感，並希望將來有機會跟周潤發、梁朝偉及甄子丹等巨星合作。

亨仔模仿張學友震喉核

想要成為「跳舞明星」的KC亦不想太快簽公司，希望先把「舞」功練好，達海外水準，視世界著名街舞天團Kinjaz為目標。相反，亨仔承認心急出道，因很喜歡音樂事業，所以愈快愈好，又自言從小很喜歡張學友，聽對方的歌長大，笑稱震喉核都是模仿對方，希望未來有對方一半成就。

他們有不少女粉絲，問到3人心目中的女神？Lyman直認很喜歡梅艷芳，欣賞她不斷成長那種態度，是很自然；還有美國樂壇天后Beyonce，很欣賞對方對工作的付出。

KC的女神是日本前AV女優三上悠亞，很尊重她坦承去追求自己想要的東西，希望有機會跟女神交流心得。亨仔稱近期最愛女團COLLAR，尤其欣賞Winka（陳泳伽）的唱功和Day（許軼）的舞功，想向她們學習。

大方認愛 向另一半派定心丸

Lyman、KC和亨仔都大方承認有另一半，Lyman與太太結婚3年，不時在社交平台曬恩愛。談到入行後夫妻會少了時間相處，可擔心影響感情？Lyman一點都不擔心，慶幸太太都是做這行，很理解他的工作，「大家明白工作還工作，可以的話當然想留給彼此時間，但明白投身這行是要有犧牲」。

KC與參加《全民造星IV》入行的Win Win（楊安妮）拍拖5年多，他認為有個同行的伴侶，可以互相給予意見是好事，「娛樂圈那麼大，有時很易迷路，真的需要有人提醒」。亨仔透露跟圈外女友拍拖兩年半，不擔心入行會影響彼此感情，還向女友派定心丸，「我反而擔心紅不起，養不起她。她對我很放心，我對自己也有信心，我很長情的，一定得」。