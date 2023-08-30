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娛樂

尊尼事務所調查 確認喜多川性侵 報告建議社長藤島Julie景子辭職

【明報專訊】日本尊尼事務所創辦人兼前社長尊尼喜多川2019年逝世後，英國廣播公司（BBC）今年3月推出紀錄片《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》，揭露喜多川性侵醜聞，多名練習生亦公開性侵經過，事件惹起國際社會關注。事務所社長藤島Julie景子其後拍片道歉，並組成獨立調查小組，昨日公開長達71頁的調查報告，確認喜多川在過去40多年一直性侵旗下藝人，矛頭直指喜多川家族包庇惡行，建議藤島Julie景子辭職。

文：蘇珮欣

尊尼喜多川性侵旗下藝人的傳聞，過去多年不絕於耳，日本雜誌《週刊文春》早於1999年開始跟進報道，結果被控誹謗，事件不了了之。直至喜多川逝世，BBC製作紀錄片，揭露他的性醜聞，事件再度惹起關注，今年5月尊尼社長藤島Julie景子拍片公開道歉，仍未能平息眾怒，旗下藝人更出現「離巢潮」。聯合國人權理事會轄下的商務與人權部門，上月亦派員到日本調查，預計明年公布結果。

聽取41人證供

尊尼事務所為了挽回企業形象和公眾信心，5月宣布成立調查小組，委任3名專家包括前檢察總長林真琴、精神科醫生飛鳥井望，以及律師齋藤梓獨立調查，在過去3個月內，小組曾向23名受害者、18名事務所員工問話，聽取合共41人供詞，製作成長達71頁報告並於昨日公開，確認喜多川從1950年代開始，然後1970年代初期到2010年代中期，曾對事務所旗下多名練習生長期且廣泛性侵，受害者年紀最小只得13歲，他甚至在同一晚上、於同一地點性侵多人。從受害者供詞得知，事件涉及數百人，性侵方式包括一起洗澡、接吻、撫摸身體及玩弄生殖器官等。

調查報告發現，導致性侵事件出現的四大原因包括喜多川的異常性癖、已故名譽會長Mary喜多川放任不管甚至掩飾事實、尊尼事務所拒絕作出相應行動，以及受害者與施暴者之間的權力結構關係。報告又批評事務所面對外界質疑，從未採取適當措施，制止事件發生。

家族經營是禍根

為了防止悲劇重演，調查報告建議事務所承認喜多川性侵的事實，向受害者真誠道歉及賠償，又指事務所有必要更換管理層，認為現任社長藤島Julie景子應該辭職，事務所管治失當，家族經營是禍根。據《週刊文春》報道，現年57歲的藤島Julie景子目前情緒不穩，正考慮離職。

調查小組已將報告提交事務所，收到相關建議後，昨日透過官方網站再次道歉並發表聲明：「我們真誠地接受獨立調查小組的建議，預計將舉行記者會回應，有關詳情容後公布。」

小組3名專家昨日在東京舉行記者會，公布調查結果，吸引逾百傳媒到場採訪。被問到受害者中有否包括已出道藝人？專家表示曾向出道藝人做調查，他們不是受害者。不過，前尊尼偶像組合「忍者」成員志賀泰伸曾公開表示，遭尊尼喜多川性侵超過40次，直至脫離藝能界為止。

相關字詞﹕藤島Julie景子 尊尼事務所 尊尼喜多川

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