未見過老闆黎明恨相遇 新人雅荍YUTA凌雪怡齊推新歌攻樂壇

YUTA是DJ口中很「神秘」的歌手，昨日首度亮相，他透露無意中看到一則廣告「唔想參加比賽/出樣，又想成為歌手，就send demo嚟呢個email」，決定一試。過幾天便收到通知試音，YUTA稱最初怕是騙局，「不過有厚厚的合約，最後看清楚條款，沒問題決定放手一博，正式簽約當歌手」。3人首次正式會見傳媒表示很緊張，事前有準備預習說些什麼。他們加入A Music以來，感謝同事們幫忙，但未有機會見老闆黎明，希望有緣相見。

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