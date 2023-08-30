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娛樂

未見過老闆黎明恨相遇 新人雅荍YUTA凌雪怡齊推新歌攻樂壇

【明報專訊】黎明旗下A Music新晉歌手雅荍（Sophia）、凌雪怡（Apple）及YUTA去年出道加入樂壇，昨日出席媒體見面會，介紹各自的新歌和入行經過。17歲Apple將升讀中六，因在校內歌唱比賽演唱張天賦《記憶棉》的片段被放上YouTube，至今點擊達80萬，被公司發掘加入樂壇。Apple說：「覺得是一個好機會，本身喜歡唱歌。」Sophia同是17歲，12歲開始學唱歌，兩年間參加近30場歌唱比賽，後來疫情歌唱比賽暫停，她專心學業。之後收到歌唱老師通知，稱有唱片公司想簽新人，試音後獲取錄，成A Music旗下歌手，去年有機會參與港姐決賽演出。

YUTA是DJ口中很「神秘」的歌手，昨日首度亮相，他透露無意中看到一則廣告「唔想參加比賽/出樣，又想成為歌手，就send demo嚟呢個email」，決定一試。過幾天便收到通知試音，YUTA稱最初怕是騙局，「不過有厚厚的合約，最後看清楚條款，沒問題決定放手一博，正式簽約當歌手」。3人首次正式會見傳媒表示很緊張，事前有準備預習說些什麼。他們加入A Music以來，感謝同事們幫忙，但未有機會見老闆黎明，希望有緣相見。

娛樂組

相關字詞﹕凌雪怡（Apple） 雅荍（Sophia）

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