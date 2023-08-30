揚威芝加哥亞洲躍動電影節 袁富華吳肇軒演父子奪兩獎

【明報專訊】袁富華與吳肇軒憑電影《說笑之人》分別奪「第17季芝加哥亞洲躍動電影節」演藝事業成就獎及璀𤨪新星獎。新片將於9月16日在電影節舉行世界首映，袁富華和吳肇軒會親身出席首映和領獎。袁富華感謝大會頒予獎項，「得到獎項當然開心又興奮，好想多謝《說笑之人》台前幕後工作人員，要是沒有大家的堅持，不能在疫情期間排除萬難完成這套電影。更加要多謝每一名參與這套電影的演員，特別是飾演我個仔的吳肇軒，他是聰明和非常願意付出的演員。我們在初期準備時，他已準備好跟我成為一家人，正式拍攝時好容易建立出父子關係」。他又感謝導演區焯文，不論在討論劇本還是現場拍攝，導演都用行動去證明很相信他，耐心聆聽他的意見，給予很大空間和自由度去演繹華哥這角色。