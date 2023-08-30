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娛樂

陳豪任司儀被太太評表現欠佳 張曦雯認同落選陳霈錤有冠軍相

陳豪冇留意港姐是非 認做司儀有待磨練：睇番都有唔舒服

【明報專訊】陳豪、胡定欣、張曦雯、郭柏妍、蕭正楠、何廣沛、朱智賢等昨日到荃灣出席無綫劇《破毒強人》宣傳活動，場地在戶外受天雨影響，遊戲臨時取消。演員擔遮冒雨公布劇集收視報捷，成黃金時段連續3周收視冠軍，社交平台總播放量破3.7億。胡定欣對劇集下周播大結局有點不捨，對收視持續向上很開心，希望觀眾繼續支持，並透露劇情將峰迴路轉，有多個關鍵角色死亡。陳豪與張曦雯拒劇透二人的角色會不會死，稱劇情有追看性，留給觀眾競猜。網民讚陳豪演出精彩，有望衝擊視帝，他說：「部劇收視口碑好，身為演員都開心，但獎項到時再算，還有好多劇會播，現在言之過早。」

睇番自己表現唔舒服

陳豪笑稱太太陳茵媺沒有捧他場，但有看港姐決賽，稱他做司儀表現差了少少。陳茵媺是否關注他有否睇女仔？他自言連稿都未睇完，無時間精神睇女仔。對於網民說4名小生司儀沒有跟佳麗交流，陳豪說：「自己都未搞掂，但求過關，不要讀錯字，睇番自己表現有少少唔舒服，但第一次算OK，做司儀要磨練，日後多點訓練，相信會做到出色司儀，我叫Moses Chan，本身是MC。」

陳豪沒有留意港姐決賽後的是非，以及網民不滿賽果，不知誰是大熱，「只知道15號（莊子璇）攞冠軍，個名不講了，費事又講錯」。他認為比賽總有贏輸，實有人不開心，他教小朋友要接受失敗，重要過接受成功，如何重拾自己重新出發，是一個智慧。

陳霈錤最上鏡小姐第二名

張曦雯擔任最上鏡小姐評判，稱三甲是其心水，但對②黃泳嘉未能晉身5強有點跌眼鏡。網民替⑩陳霈錤未能奪最上鏡小姐和三甲不入感不值，她說：「10號當晚表演好好，其實她都有冠軍相。最上鏡小姐評分中，我一開始覺得4號王怡然很上鏡，笑容甜美和感覺舒服，10號第二高分，評審回後台睇評分，10號是爭少少，排第二名。」

張曦雯郭柏妍開聲撐王怡然

王怡然被爆父母拖欠員工和顧客千萬元，有苦主要求無綫查證，事件屬實應褫奪名銜，張曦雯說：「這個女仔是一個個體，當然有事發生希望有人負責任，但不應該將責任完全放在她身上，她是成年人，有自己生活，不可以承擔屋企所有責任，她都要追尋自己夢想，努力工作，希望大家畀個機會和空間她。」

2020年香港小姐季軍郭柏妍力撐師妹王怡然，「無論件事真定假，不應該將所有責任放在她身上」。今年港姐多是非，網民又不滿賽果，她覺得評審選出的三甲自有道理，「評審是就佳麗現場表現評分，是非年年都有，我當年顧住做好自己，沒有理是非。今年選美有新元素，增添了話題」。她右手手踭紮上紗布，稱早前到台灣拍綜藝節目，玩滑板時擦傷手腳，幸好拍攝順利，沒有嚇怕她演出動作鏡頭，「這些是學習過程，最緊要跌低後，識得企起身」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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