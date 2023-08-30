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娛樂

落選港姐胡睿涵暗諷「好能裝」 冠軍莊子璇不對號入座 亞軍王怡然爆喊回應父母走數風波

【明報專訊】無綫《2023香港小姐競選》決賽後是非不停，落選胡睿涵在社交平台貼出裝有彩色筆的膠袋相，寫上「好能裝 像你一樣」，疑暗諷冠軍莊子璇。莊子璇昨日出席領獎活動，稱不要對號入座，不知道胡睿涵說誰，抱食花生態度。友誼小姐姜依宁點讚胡睿涵帖文，直認盲撐好友。亞軍王怡然父母在內地開設的教育中心被傳倒閉後，拖欠逾千員工薪金和學費涉及逾千萬，有事主希望無綫主持公道。王怡然稱不清楚父母財政，私人事不方便透露，認為指控有真有假，留待大家分辨。活動後，王怡然被發現躲在一角抹眼淚，接受無綫《東張西望》訪問時更激動爆喊。無綫稱傳言未經證實，不作回應。

記者：鍾一虹

出爐港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁昨日出席領獎活動，提到港姐賽果備受爭議，莊子璇表示有看網上留言，認為這些情况每年都有發生，要靠自己去消化，「所有參選佳麗也很優秀，明白每名觀眾都有自己喜愛，其他人都有很多粉絲，會做好自己一點，希望吸引多些人喜歡」。

莊子璇讚網民有創意

落選港姐胡睿涵在社交平台貼出一張裝有彩色筆的膠袋相，寫上「很能裝 像你一樣」，被指疑暗諷莊子璇。莊子璇對此表示，「首先不要對號入座，我不知道她講誰，可能她想抒發情緒，會消化一下事件。」不少網民估計胡睿涵指的是莊子璇，還tag了她，因她姓『莊』，跟『裝』字同音，莊子璇說：「好有創意，我會抱住『食花生』嘅態度。」 她表示活動前跟其他得獎佳麗討論過應否刪除社交平台個人帳戶，「我可能會刪除部分社交平台，也會保留少少，因為想睇自己朋友的分享，但不會刪留言功能，都是大家可自由討論的平台」。王敏慈稱公眾在社交平台留言屬正常，會接受大家的意見，心情不會受影響，「我會少看一點，保持自己的狀態」。

姜依宁點讚了胡睿涵的帖文，笑稱彼此是好朋友，所以盲撐對方，「我點讚是表達有留意她，而不是指某一個人。比賽後我好忙，每日8點起身化妝準備去領獎，未有時間跟她傾談，大家不要想太多，發帖沒什麼意思。（有冇佳麗很能裝？）冇呀」。事件不停發酵，胡睿涵昨午被發現已刪除膠袋相帖文。

王怡然稱雙親內疚影響她

王怡然的父母被傳在內地開設的教育中心倒閉，拖欠上千員工的工資和過千家長學費，涉及款項過千萬，全家移居香港避債。有事主稱無綫沒有做好佳麗家庭背境審查，希望無綫出面主持公道，若查明屬實，理應褫奪亞軍名銜。王怡然被問及此事，稱不清楚父母的財政，私人事不方便透露，承認事件為她帶來少少壓力，「我仲要生活，不可能因為評論而不工作」。提到有事主控訴王怡然父母舉家捲款逃到香港，她說：「這些不回應，我唔清楚。（怕不怕被褫奪亞軍名銜？）我想講係有真有假，我都想大家自己分辨吓。」她稱父母有工作，決賽當晚雙親未有到場，有感已21歲要獨立，習慣照顧自己，一個人生活，所以不感家人不在場而有問題，「我不會羨慕其他佳麗有家人喺度，因為我不是孤兒」。

活動後王怡然被拍到躲在一角抹眼淚，之後接受《東張西望》訪問，再被問父母捲走數風波，她說：「我現在很努力工作，父母都叫我不要擔心，他們會想辦法，覺得影響到我有點內疚。我不想他們擔心，因為我都已經咁大個，希望爸爸媽媽不要太擔心。」說到此，她忍不住掩面爆喊。無綫回覆傳媒查詢王怡然家人的事，表示：「有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解，以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。」

爆料變感言 陳怡名無悔參選

⑭落選佳麗陳怡名參賽期間被爆跟網民掀罵戰惹是非，決賽當晚10強不入，事後在社交網發文自認黑面，又表示改天跟大家有問必答，預告爆料。昨日她撰寫千字長文，未有爆內幕，只是剖白參賽心聲，感謝參選期間遇到的人，形容參選兩個多月是一段新奇又難忘日子，「很多人說我態度不端正，沒有比賽意識。從沒把這當成一場比賽，自小不喜歡同人爭，做好自己，得失天注定。雖然10強不入，但我給出最好的表演，沒有辜負每一名工作人員對我的指導和幫助」。她強調沒有後悔參選，唯一後悔是回覆評論前，沒有問香港朋友有沒有打錯字。

相關字詞﹕王怡然 莊子璇 胡睿涵 2023香港小姐競選

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