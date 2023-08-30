張敬軒耗資千萬拍網上旅遊節目 「嘉賓由10多歲至數十歲都有」

不用為阿Sa失戀擔心

會否請失戀的蔡卓妍（阿Sa）任嘉賓？軒仔指不用為阿Sa擔心，之前見過對方，不覺有任何困擾，「她感情事處理得很好，當然陪伴是需要，但人去到某個年紀會知感情事勉強不來，最緊要找到夾的人，什麼時候出現或什麼年紀都無所謂。當然我希望身邊所有朋友幸福」。

望打造「軒公電視台」

軒仔否認跟鄭裕玲（Do姐）的旅遊節目打對台，「我們與Do姐相比只是小本經營，但絕對有誠意。大家性質不同，她的節目比較享受，我們似真人騷，要上山下海，會赤裸上身，但我會穿風褸，裏面真空，出去露營分分鐘只能用樹葉遮住，但我至少要用芭蕉葉」。製作費要以千萬計，因除保障嘉賓安全外，器材、技術上也希望做到最好，拍出靚畫面。他同時會為頻道開拍為年輕素人搵工的真人騷，希望慢慢將頻道打造成「軒公電視台」。

記者：陳釗