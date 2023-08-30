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娛樂

張敬軒耗資千萬拍網上旅遊節目 「嘉賓由10多歲至數十歲都有」

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日擔任品牌概念旗艦店開幕嘉賓，店外迫滿大批粉絲，有被軒仔抽中合照，以及獲贈禮物。軒仔宣布重啟其網上旅遊節目，將耗資逾千萬拍《軒公周遊遊》。他表示獲公司全力支持，稍後開拍旅遊節目《軒公周遊遊》第一季共5集，到世界各地體驗野外深度遊，「首站澳洲，正申請去撒哈拉沙漠，我想拍企喺度揸住條絲巾飄吓飄吓的畫面，嘉賓人選先賣關子，年齡由10多歲至數十歲都有，找些別人覺得不會露營，樣子似很怕污糟和辛苦的人」。他稱不會找公司藝人參與，因公司合約寫明，做危險玩意如笨豬跳、跳降傘前要先獲批准，「還有結婚也要預先通知公司，不可突然宣布」。

不用為阿Sa失戀擔心

會否請失戀的蔡卓妍（阿Sa）任嘉賓？軒仔指不用為阿Sa擔心，之前見過對方，不覺有任何困擾，「她感情事處理得很好，當然陪伴是需要，但人去到某個年紀會知感情事勉強不來，最緊要找到夾的人，什麼時候出現或什麼年紀都無所謂。當然我希望身邊所有朋友幸福」。

望打造「軒公電視台」

軒仔否認跟鄭裕玲（Do姐）的旅遊節目打對台，「我們與Do姐相比只是小本經營，但絕對有誠意。大家性質不同，她的節目比較享受，我們似真人騷，要上山下海，會赤裸上身，但我會穿風褸，裏面真空，出去露營分分鐘只能用樹葉遮住，但我至少要用芭蕉葉」。製作費要以千萬計，因除保障嘉賓安全外，器材、技術上也希望做到最好，拍出靚畫面。他同時會為頻道開拍為年輕素人搵工的真人騷，希望慢慢將頻道打造成「軒公電視台」。

記者：陳釗

相關字詞﹕鄭裕玲（Do姐） 軒公周遊遊 張敬軒（軒仔）

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