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娛樂

指MIRROR爭取出席音樂頒獎禮 AK笑稱求證要問「膊頭有花」

【明報專訊】MIRROR副隊長江生（Anson Kong、AK）首部主演電影《七月返歸》前晚舉行首映禮，他表示首次擔正男主角緊張兼大壓力，雖然獲影帝太保讚有潛質，但都有票房壓力，因有太多比較，加上是鬼片，不知粉絲會否包場支持。對於MIRROR會否出席年底的音樂頒獎禮，AK指公司與MIRROR都想出席，正等公司安排行程。MIRROR與ERROR成員的飲食生意接連觸礁，他與胞兄開的甜品店，以及跟梁業（肥仔）、柳應廷（Jer）合資的串燒店相繼結業，他指暫時不會發展其他生意，專心搞好自家品牌及專注演藝事業。

記者：林祖傑

AK前晚與太保、譚玉瑛等出席電影《七月返歸》首映禮，他獲太保讚特別有潛質。AK指戲中包括小演員都是前輩，小演員更主動找他對戲，令他不敢怠慢。首次在電影擔正做男主角，AK表示緊張兼有壓力，因當中有很多情緒大爆發的戲分，曾不知能否應付。

有票房壓力 教粉絲拍拖睇鬼片

問到可有票房壓力？AK說：「都有嘅，但我覺得唔係自己嘅壓力，而係出面太多比較，我都有同導演講，其實我唔係屬於『大貨』，但點都好，都好多謝團隊當初願意相信我，畀呢個機會我去做呢套戲。」可會叫粉絲效法盧瀚霆的粉絲「神徒」（粉絲暱稱）包場？AK笑道：「因為是鬼片，他們話驚，不過我畀咗啲方法他們，叫他們找心儀男仔或女仔一齊去睇，因拍拖最啱睇鬼片。」

AK又為MIRROR會否出席年底的音樂頒獎禮開腔，指還未收到正式通知，他笑說：「我都有睇過啲新聞，點會問Frankie（陳瑞輝）呢？應問個膊頭有花㗎嘛，係咪先！我們當然好想出席，始終是每年樂壇大盛事，不理有否獎項，每年我們都趁這機會跟其他歌手聚會，但公司真係lock咗期排演唱會，現在仍安排緊個行程，公司都想爭取出席頒獎禮，但因為真係要度排練嘅日子，所以要等安排，公司和我們都非常之想去。」

專心搞拉麵店及自家品牌生意

AK表示早前到美國，因當地高溫，如焗桑拿般，回港後又為新劇《打天下2》開工，消瘦了不少，「暫不會發展其他生意，專心搞自家品牌及與胞兄合資的拉麵店，亦專注番演藝事業」。對於甜品店結業，比其他隊友食店結業處理得好，沒出現被追數問題，他讚胞兄處理得好，就算做生意撞板也是經驗。會否不敢再做生意？他說：「有咩可以嚇怕我！喺星途路上都遇過好多阻滯，《造星》都可以捱過，無問題嘅。」

相關字詞﹕音樂頒獎禮 Frankie（陳瑞輝） 江生（Anson Kong、AK） 七月返歸

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