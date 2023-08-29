蘇雅琳否認泳裝look走光 王家晴想外遊充電

Ivy So拍泳照留倩影

Ivy So日前與兩中學同學，全女班到峇里旅行充電，自爆出發前都擔心危險，到當地後發覺那裏的人很淳樸和熱情，加上她不愛逛街購物，故選擇峇里，去了一星期，最難忘潛水時看到沉船，令她大開眼界。她透露有趁機拍泳裝相留倩影，至於會否開心分享要看粉絲反應。是否三點式？她大賣關子說：「大家猜一下。」性感尺度會否看到嘩一聲？Ivy So說：「唔知呢？我分享什麼，他們都嘩的。」

對於在ViuTV節目《全日制COLLAR學院》中的泳裝造型疑似走光，引起網民討論，Ivy So有看過，應該是泳褲剪裁問題，能播出街又沒有不雅情况，問題不大，下次會叫公司再小心些，穿保守一點，或學成員許軼（Day）向經理人戴穎「借褲」。

齊撐隊友邱彥筒新劇

Candy非常羨慕Ivy So去峇里旅行，有機會都想去一次，開心收到對方的零食手信。年初才去韓國的Candy很想再去，很想念當地的美食，笑言還記得之前所學的韓文，足夠在當地基本生存和溝通。隊友邱彥筒（Marf）主演的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》昨晚首播，Ivy So和Candy超期待，因公司很久沒這類暗黑題材劇集，一定捧場。她們各自參與的劇集已拍完，問想不想快點播出？Candy說：「快有快好，慢有慢好，慢工出細貨，最重要出來好看。」

記者：陳釗