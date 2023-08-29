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娛樂

嘆當藝人被無限放大 張天賦恨拍拖 若戀愛拒公開

MC恨攞我最喜愛男歌手 曾計劃35歲前退休 拍拖或不公開

【明報專訊】張天賦（MC）繼今年初首登紅館舉行一連3場演唱會，中秋節將在澳門開兩場《This is MC LIVE IN MACAU》，首次衝出香港開騷，MC稱與之前準備紅館騷一樣期待，「第一次紅館開騷時其實好緊張，首場直情委屈到想唔做，有念頭返屋企瞓覺，壓力大到好少做騷會唔享受，汲取上次教訓，相信今次會輕鬆好多」。

MC透露今次造型、歌衫和歌單都會有改動，自抽緋聞坐超市購物車環節也會改，他笑道：「可能會加些澳門特色元素，兩年了，還超級市場？其實過了那麼久，大家去超級市場還記得我，我覺得都幾好，最敗筆是還未有超級市場找我做代言人，希望澳門有超級市場找我做代言人，我可以用番架購物車，上次開騷農曆新年收利市，今次陪粉絲過中秋，應節派月餅」。

目標奪最受歡迎男歌手獎

有傳MIRROR今年缺席樂壇各大頒獎禮，MC稱不清楚，一向抱着做音樂不是為攞獎心態，「不過攞到獎當然開心，我的目標繼新人獎之後，就是最受歡迎男歌手獎。（會否更大機會奪得我最喜愛男歌手獎？）我好喜歡自己，希望大家都喜愛我啦」。他透露明年計劃推出合唱歌為粉絲送驚喜，對於獲公司重點投放資源，MC說：「我覺得公司有眼光先會投資，相信可以幫公司回本。」

26歲MC承認曾計劃35歲前退休，但想繼續唱歌，現改為希望35歲前能財富自由，不需要為錢而擔心感壓力，「現在努力中，若一路順利應該可以，入行時覺得每月搵到5萬已經夠，但這方面會隨每個階段改變，暫時目標是可以令媽媽不用工作，養得起她之餘，和母親各買層樓自住」。

公開拍拖 擔心粉絲不滿

是否要等到實現財富自由才可自由戀愛？MC不禁嘆氣道：「這方面已經唔識答，入行前覺得藝人都係人，應該得到這方面的自由，奈何當了藝人後，發覺會隨時畀人無限放大，不知為何一件沒有對與錯的事，被歸納成有對錯，所以為了逃避輿論壓力，唯有在戀愛這方面盡量避免。」

MC強調不是寧願不拍拖費事煩，而是拍拖或者不會公開，「除了擔心粉絲喜不喜歡，也不能只考慮自己，亦要考慮另一半，對方一樣會受到壓力被批評，不是這麼簡單，其實我都恨拍拖，若真的遇到心儀對象會拍拖，但怎樣處理又是另一考慮」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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