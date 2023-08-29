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娛樂

個唱惡搞隊友盧瀚霆柳應廷 棟篤笑刪私追內容 呂爵安避談惹粉絲不滿籲別太認真

Edan回應MIRROR缺席頒獎禮 否認拆伙：仲要做團歌團綜

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安於亞洲國際博覽館舉行一連3場首個個人演唱會《IN MY SIGHT OF E》前晚圓滿結束，尾場請來台灣歌手邱鋒澤與陳零九來港擔任嘉賓。第二場棟篤笑環節刪減私追內容，他避談是否怕惹隊友盧瀚霆與柳應廷的粉絲不滿，認為輕鬆笑笑不用太認真。傳MIRROR缺席今年樂壇各大頒獎禮，呂爵安說樂壇盛事都想參與，未肯定不去，又否認MIRROR拆伙傳聞，稱要拆可能數十年後。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

呂爵安（Edan）個人演唱會前晚尾場，梁詠琪，隊友邱士縉、魏浚笙和阮小儀等捧場。Edan稱前兩晚有些位會用安全方法唱歌免走音，尾場豁出去不留力，「上一次唱《小諧星》

走音都在這裏，面對恐懼就要戰勝佢」。Edan穿紅色衫勁舞唱羅志祥的《TRAP GAME》後，自爆出場前條褲爆軚，服裝師即用針線縫合。

嘉賓邱鋒澤與陳零九專程由台灣來港，Edan非常感動。他與先出場的邱鋒澤互笠高帽稱是彼此粉絲，邱鋒澤說他們從社交網開始認識，到現在Edan開個人演唱會，緣分好奇妙，Edan彈綱琴跟邱鋒澤合唱《一表人才》。安歌時陳零九現身，Edan稱陳零九很有義氣，在台灣表演完即坐飛機來港，所以沒綵排，兩人合唱《我們都是別人口中的壞人》。Edan開心跟兩偶像合唱，之後3人合唱《天黑請閉眼》，現場氣氛高漲。

唱歌表演勁大壓力 自爆曾推job

Edan感謝家人與粉絲支持，父母與妹妹前晚在場，爸爸第一次看他演唱會，多謝家人培育，有感入行這5年好神奇，沒想過會開演唱會，好幸運有大家支持。Edan自爆曾拒絕出騷，有錢都唔賺，「我跟經理人花姐（黃慧君）講唔做，因未準備好，一直對表演和唱歌有莫名奇妙壓力，非常緊張，開騷前會無聲和黑面」。

Edan稱今次3場個人演唱會很輕鬆和享受，得公司高層魯庭暉和張繼聰提點，叫他不用想太多，每次演出好好享受舞台便可，「做明星不是大家所想那麼風光，每天都那麼開心，人好貪心，得到後過一排就冇感覺，想要更多。追求是無終點，每天知足就得，就算這刻冇嘢撈，我經歷這幾年已足夠，感恩擁有過，做人唔使永遠攞第一，知足常樂」。Edan兩度安歌，最後再唱一次《My Apple Pie》結束演唱會。

Edan騷後表示最後一場雖然不捨，但第一次開3場剛好，聲音狀態、體能和精神都很累，多做幾場未必保持到那份興奮。他承認想有Part 2，但未收到通知，今次準備過程中各方面都有進步，給自己80分。提到第二場棟篤笑環節刪減私追內容，Edan說：「純粹想個騷節奏好些，睇得開心、爽啲，才狠下心腸刪走一部分。沒有人DM我這件事，反而DM我唔好唔扮人就有。」

是否惡搞隊友盧瀚霆與柳應廷惹他們的粉絲不滿？Edan說：「不講啦，想輕鬆、笑吓、玩吓，毋須太認真。（是否驚觸怒他們的粉絲？）做之前考量過，不可以去到那麼盡，問過不同人，亦有跟隊友講過，他們知道後不介意，我們是好朋友，平時圍內也會講笑。」

否認MIRROR拆伙 未落實缺席頒獎禮

有傳MIRROR缺席今年樂壇各大頒獎禮，成員陳瑞輝日前出席活動承認收公司通知，要好好準備明年1月MIRROR演唱會。Edan承認MIRROR的確準備演唱會，公司定了期排練，頒獎禮是盛事，他們也想出席，公司會努力安排，「不是肯定不去」。他有推出單曲，會否想以個人身分出席？Edan說：「去是想參與盛事，不是因為有沒有獎，攞獎暫時對我不太重要，先在歌手方面繼續努力。」他又斬釘截鐵否認MIRROR拆伙傳聞，「我沒聽過，肯定講不會，未來團隊還要做團歌和一齊做綜藝節目，11月成軍5周年也有活動，拆伙可能幾十年後」。

以3金句反擊haters

Edan完騷後在社交網回應網民指他未夠歌開騷兼恥笑隊友，稱他是MIRROR成員中最多負評的演唱會，他以「感恩感恩」回應，對於網友表示等看他走音，Edan回覆「應該可以嘅，等我問吓我經理人先」，再被追問是否怕得罪私追，嘲他演唱會似大雜燴，Edan表示：「呢條係一條好好嘅問題。」他以3金句反擊haters，又截圖寫上：「講真，有呢3句應付真係個心都舒服啲，希望大家做到可以relax啲，應該會過得開心啲。」

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