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娛樂

點評旅遊節目5後生拍檔 鄭裕玲爆林家謙要求同牀如色狼

去邊啊Do姐｜鄭裕玲笑林家謙色狼 最難忘坐戰機飛阿爾卑斯山頂峰 修改紀錄

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）、林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi（程浚彥） 、應智越（細貓）及洪嘉豪昨日到尖沙嘴為下月播出的HOY TV節目《去邊啊Do姐》宣傳。Do姐逐一品評與5名年輕拍檔合作感受，笑稱同是處女座的林家謙是「mean謙」，曾提出跟她同牀、同房，以及一起浸溫泉如色狼，又嫌Tyson Yoshi太精打細算，吃東西還少過她，為免餓死一定要分開食。至於Jeffrey則在旅程中不斷否定Do姐，洪嘉豪獲讚最無所謂；韓語流利的細貓最幫得手。

個個都好乖 無人難搞

Do姐稱節目最難忘是獨自坐戰機飛上阿爾卑斯山頂峰，又多謝5後生拍檔，讚個個都好，沒有人難搞，還與她傾心事。她透露很久沒拍旅遊節目，「今次最特別是與拍檔沒有分上下把，在台上形容林家謙是色狼只是跟稿讀」。Tyson Yoshi即笑稱林家謙好麻煩，這樣做也不出奇。林家謙解釋：「我估計節目沒很多預算訂兩間靚房，才建議打地鋪，浸溫泉是想齋浸手指。」Tyson Yoshi表示拍攝時當地天氣涼沒有騷肌，沒有因拍節目食到肥，因一到埗便找到離酒店5分鐘步程的健身室，又致電中餐館安排白烚雞胸。

問Jeffrey為何那麼大膽否定Do姐？他說：「我唔識講嘢啫。」他大爆Do姐在車程中不睡覺，所以在車內很多交流。Do姐說：「反而我學到很多嘢，原來他是哲學家。」

無睇港姐 難評4小生表現

曾擔任多屆無綫港姐司儀的Do姐，被問到陳山聰、陳豪、陳展鵬及蕭正楠擔任今屆港姐司儀表現被狠批屬災難級別，她說：「我沒有看，不可以評論，睇咗先可以品評，係咪先？」對於陳山聰稱他們只是演員，多年來都是看Do姐做港姐司儀，她說：「真係抬舉，可惜我沒有睇到，我補番睇吓。」

為HOY TV主持旅遊節目會否擔心被指與娘家無綫打對台？Do姐說：「哎吔！咁我又冇對唔住娘家，都講過離開咗娘家可以試試新的和不同工作，做自己想做的事，以前有合約時我都是do my best。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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