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娛樂

【開箱】《毒癮》珠玉在前 《無痛殺手》掃毒撞橋

【明報專訊】新劇《無痛殺手》（Painkiller）講述美國普度製藥推出的止痛藥奧施康定（OxyContin）遺害數以十萬計人的健康與生命，本月10日在影視串流平台Netflix上架，短短4天錄得720萬觀看次數，成為Netflix英語節目一周收視冠軍，播出第2周依然穩守亞軍位置。其實相同題材和故事，Disney+兩年前已推出過《毒癮》（Dopesick），論編導演各方面，後者更為出色，這亦反映了串流平台競爭激烈，渴求影視內容甚殷，撞橋難免。

以調查報道為創作藍本

《毒癮》共8集，《無痛殺手》則只有6集，同樣以虛實交替角色，勾勒出近年美國社會面對最慘烈的「鴉片戰爭」，講述普度製藥如何把止痛藥奧施康定推出市場，聲稱上癮機會微乎其微，以優厚薪酬利誘營銷員推廣該藥給醫生，又聘請美國食品及藥物管理局（FDA）前員工擔任管理層，大財團如普度等同攞正牌「販毒」，執法機關要將其送檢困難重重。

《無痛殺手》以4個角色劃分4條主線，包括聯邦調查員Edie到華府向律政人員憶述當初調查普度製藥的經過。普度製藥屬薩克勒（Sackler）家族所有，現由Richard掌舵，從創辦人兼叔叔Arthur繼承藥廠時發現債台高築，所以必須找出能生金蛋的品牌，止痛藥奧施康定正是Richard的「傑作」。剛大學畢業急欲脫貧的Shannon，成為奧施康定銷售員，從上司Britt身上學會各種向醫生推銷的技巧。第4條主線則落在「受害者」Glen身上，他因一次意外弄傷背部，手術後依然劇痛難當，經醫生處方使用奧施康定，漸漸上癮，與家庭破裂後苦苦戒毒，結果悲劇收場。

《毒癮》與《無痛殺手》均改編自調查報道，前者以美國記者貝芙馬西（Beth Macy）的《毒疫：讓美國成癮的毒販、醫生和製藥公司》（Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company That Addicted America）為藍本；《無》劇則取材自基夫（Patrick Radden Keefe）在《紐約客》刊登的文章《The Family That Built an Empire of Pain》，以及《紐約時報》前記者梅亞（Barry Meier）所撰寫書籍《Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic》。《無》劇由《太空驕子》諾亞哈斯達（Noah Harpster）和《黑魔后2》米卡菲沙曼布魯（Micah Fitzerman-Blue）編劇及創作，拍過電影《絕地孤軍》、《恐襲波士頓馬拉松》的彼德伯格（Peter Berg）執導。

類近角色 兩劇各有表述

《金牌監製》馬修波特歷（Matthew Broderick）在《無痛殺手》扮演普度製藥老闆Richard，《美國夫人》烏素阿杜巴（Uzo Aduba）飾演聯邦調查員Edie，《X檔案》「莫探員」大衛杜楚尼（David Duchovny）的女兒慧絲杜楚尼（West Duchovny）扮演Shannon；《烈焰雄心》泰萊基斯（Taylor Kitsch）則飾演Glen。《無》劇這4個角色，都可在《毒癮》裏找到；像Richard，在《毒癮》被描繪成急於在家族生意中表現自己，希望能完全掌控權力，最終不顧道德極力推銷奧施康定，甚至想推廣到歐洲。相對而言，《無》劇中的Richard更邪惡，不時會與已故叔叔Arthur對話，除了催谷藥廠生意，沒有其他目標。

Shannon一角在《毒癮》等同《大熊餐廳2》韋保達（Will Poulter）扮演的推銷員Billy，兩人同樣到後來良心發現，所不同的是Billy為了討好心儀女孩，催眠自己成為top sales；Shannon開始時較天真，只羨慕Britt開跑車穿名牌，希望自己也一樣掙到豐厚花紅。然而她沒有被金錢埋沒良知，目睹病人濫藥成癮，暗暗記錄下來，也拒絕為討好醫生而出賣色相。相對而言，《毒癮》描寫受害者落墨深刻，聚焦山區採礦工人，Betsy向父母隱瞞性取向，一直希望盡快儲錢與女友遠走高飛，因此受傷也寧願忍痛快快復工，為成癮之路添了值得同情的基礎。另外又安排米高基頓（Michael Keaton）扮演的Sam能醫不自醫，最後因濫藥而除牌，加上兩人宛如父女的關係，層次都比《無痛殺手》的Glen豐富得多。《無》劇中的Edie有個因販毒而身陷囹圄的弟弟，兩人本來不睦，把普度製藥繩之於法的過程中，Edie對「販毒」與「悔悟」有另一番體會，似乎又比《毒癮》裏羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）扮演的緝毒局探員Bridget，個性更加立體。

《毒癮》不是一味妖魔化普度製藥及Richard，而是詳細描述痛楚與上癮是什麽回事，很多時那不止有關肉體痛楚，也關乎精神健康，鋪陳依賴藥物成癮的過程，在這個層面，《無痛殺手》難以企及，若不熟悉案件經過，倒一看無妨。

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