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娛樂

永山絢斗認吸毒 檢方求刑半年 後藤祐樹出獄洗心革面 當選市議員

【明報專訊】日本藝人永山瑛太胞弟、曾演日劇《給力！漫畫社》的34歲男星永山絢斗，今年6月藏毒被捕，案件昨日開庭，他認罪稱念中二時首次接觸大麻，檢方求刑6個月，法官表示9月1日宣判；前Morning娘成員後藤真希胞弟後藤祐樹，多年前亦曾誤入歧途，出獄後洗心革面，前日獲選為千葉縣八街市議員，決心為市民服務，正好向永山絢斗作出最佳示範。

今年6月15日，警方在永山絢斗位於東京目黑區寓所內搜出1.6克大麻，於是拘捕他。據日本傳媒報道，永山絢斗的女性朋友今年初向警方舉報，經過接近半年調查，終於採取行動，當場人贓並獲。永山絢斗被捕之後，承認管有大麻，但對警方指他早在4月已藏毒一事則辯稱「不記得，不清楚」。

274市民排隊爭旁聽席

昨日永山絢斗穿著保釋當天的同款黑色西裝出庭應訊，對於檢方的起訴內容，他直認不諱，又稱在中學二年級已受同校師兄教唆，首次接觸大麻，其後在18或19歲期間，受到損友引誘，再次吸食大麻，從此上癮，「我透過毒品來紓緩工作壓力，幫助睡眠。被捕之後，我失去工作和朋友，令我非常痛苦」，希望事件告一段落後，能夠獲得外界原諒，日後想繼續幕前工作，並再次為自己所犯過錯道歉。

由於永山絢斗認罪，承諾不再犯錯，檢方要求判處6個月有期徒刑，辯方律師代為求情，希望法官輕判緩刑，案件將於9月1日宣判。當日永山絢斗被捕後，《怪物》男星永山瑛太曾表示絕對不能原諒胞弟所作所為，如今絢斗答應改過自新，未知瑛太可會改變心意？

此案昨日上午10時在東京地方法院開審，庭上設有19個旁聽席，卻吸引274名市民排隊登記，入座率超出14.4倍，反映案件矚目程度。

後藤祐樹盜竊傷人囚5年

另一方面，後藤真希的37歲胞弟後藤祐樹，入行初期曾跟韓裔少女Sonim合組「EE JUMP」，因毆打經理人和未成年飲酒而遭事務所解僱。高校中途輟學後，19歲結婚並與妻育有3名孩子，離婚後在地盤打工，因偷竊銅線及毆打保安員，2008年罪成被判監禁5年半，直至2012年10月獲釋。後藤祐樹3年後再婚，其後偕妻搬往千葉縣八街市定居。今年7月宣布參加市議員選舉，前日以第2高票數當選。

出獄11年後躋身政壇，昨日後藤祐樹偕妻拍片謝票，他表示出獄後，獲得很多人幫助和鼓勵，改變他的人生，希望透過參選，服務八街市的居民，貢獻社區。他的妻子似乎大受感動，在後藤發言期間不斷拭淚。他的改邪歸正故事，未知對永山絢斗可會帶來啟發？

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