【開箱】《消失的她》改編蘇聯電影 取材案件 佈局可觀 謎底荒謬難入信

冒充妻子 丈夫欲辯無從

《消失的她》講述何非（朱一龍飾）與妻子李木子往東南亞小島慶祝結婚周年紀念，後者離奇失蹤。何非向當地警方求助，警官鄭成（杜江飾）追查之際，自稱何非太太的女子（文詠珊飾）突然出現，更憑護照及何非手機裏的合照自證何太身分。何非堅稱對方並非愛妻，卻苦無實據證明。為了找出妻子失蹤真相，何非轉向律師陳麥（倪妮飾）求助。陳麥深入調查，何非夫婦隱藏的秘密，亦逐漸浮面。

此片改編自法國劇作家羅拔湯瑪士（Robert Thomas）的舞台劇《Trap for a Lonely Man》，1960年在巴黎公演瞬間爆紅，確立其犯罪心理戲劇加法式幽默風格之外，據報「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）曾買下版權。事實上，《Trap for a Lonely Man》多次改編成不同版本的電視電影，翻查影視資訊網站IMDB資料，至少有《觸目驚心》珍納李（Janet Leigh）主演的《蜜月驚魂》及伊莉莎白雅絲麗（Elizabeth Ashley）擔正的《失妻記》，均改編自《Trap for a Lonely Man》；《消失的她》則取材自同一劇本的1990年同名蘇聯電影。羅拔湯瑪士另一劇本《Eight Women》，法國導演奧桑（Francois Ozon）亦曾翻拍成《8美千嬌》。

羅拔湯瑪士劇本風格走懸疑加幽默路線，不知道蘇聯電影版本如何，但《消失的她》跟幽默沾不上邊，結局甚至太哀傷。然而很明白希治閣何以看中《Trap for a Lonely Man》劇本，因它有着希氏作品各種招牌元素，譬如禍水紅顏、疑幻疑真的神秘身分，試想像《迷魂記》裏的占士史超域（James Stewart）和金露華（Kim Novak），《消》片卻抽走情愛與迷戀部分。為什麽原著劇本多次被改編，正因為情節太好發揮：報警說伴侶失蹤，突然有自稱是枕邊人的「冒牌」出現，主角怎樣證實「冒牌」說謊和揭開冒充因由，編劇可以想出一百種方法來推展劇情。拍過《唐人街探案》系列的陳思誠是此片監製及編劇之一，結局揭開謎底時，選擇來個180度轉變，顯得有點荒謬及難以置信，而那個悲劇本來也可以避免的。為免劇透，在此不贅。

漸漸掌握商業片法門

以《消失的她》在內地上映以來的良好反應，票房數以十億計人民幣，說明了觀衆對上述瑕疵毫不介意。北上發展多年的文詠珊在片中是否終究「演技大爆發」，也無關宏旨，表面是蛇蠍美女的角色，任何靚女演員都容易稱職。片中略風格化的攝影可觀，佈局也吸引觀衆追看下去，拿下逾30億人民幣票房，並非偶然，愈來愈多大收的內地製作，不再局限於主旋律。觀乎今年暑假票房報捷之作都取材自社會熱話，《消》片謀財害命的殺人動機，除改編羅拔湯瑪士劇本外，據報在泰國經商的王暖暖，丈夫為騙保險把她推落崖的真實事件，也是《消》片的參考。

當《別叫我“賭神”》、《掃毒3人在天涯》無論台前幕後和題材仍停留在20世紀晚期的香港，內地電影已漸漸遠離意識形態，慢慢靠攏觀衆感興趣的社會事件。不獨《消失的她》，今夏收超過22億人民幣的《八角籠中》，暫列今年內地票房第8位，由《天下無賊》王寶強自編自導自演，正是取材自四川大涼山格鬥孤兒事件。以緬甸KK園區詐騙案為藍本的《孤注一擲》，由事件曝光到搬上大銀幕，製作迅速，未正式上映已票房登頂，開畫至今20日，直到昨天依然穩佔票房冠軍，累收33.7億人民幣，大有機會取代《消失的她》，成為今年內地票房季軍。

另一方面，內地動畫似乎亦走出新天地，《長安三萬里》以盛唐為背景，講述安史之亂後長安因戰爭而陷入混亂的故事，是今年暑假內地最高收的土產動畫，上映51日，進帳近18億人民幣，同樣值得關注。

上映日期：8月24日