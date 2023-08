【開箱】《消失的她》改編蘇聯電影 取材案件 佈局可觀 謎底荒謬難入信

冒充妻子 丈夫欲辯無從

《消失的她》講述何非(朱一龍飾)與妻子李木子往東南亞小島慶祝結婚周年紀念,後者離奇失蹤。何非向當地警方求助,警官鄭成(杜江飾)追查之際,自稱何非太太的女子(文詠珊飾)突然出現,更憑護照及何非手機裏的合照自證何太身分。何非堅稱對方並非愛妻,卻苦無實據證明。為了找出妻子失蹤真相,何非轉向律師陳麥(倪妮飾)求助。陳麥深入調查,何非夫婦隱藏的秘密,亦逐漸浮面。

此片改編自法國劇作家羅拔湯瑪士(Robert Thomas)的舞台劇《Trap for a Lonely Man》,1960年在巴黎公演瞬間爆紅,確立其犯罪心理戲劇加法式幽默風格之外,據報「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)曾買下版權。事實上,《Trap for a Lonely Man》多次改編成不同版本的電視電影,翻查影視資訊網站IMDB資料,至少有《觸目驚心》珍納李(Janet Leigh)主演的《蜜月驚魂》及伊莉莎白雅絲麗(Elizabeth Ashley)擔正的《失妻記》,均改編自《Trap for a Lonely Man》;《消失的她》則取材自同一劇本的1990年同名蘇聯電影。羅拔湯瑪士另一劇本《Eight Women》,法國導演奧桑(Francois Ozon)亦曾翻拍成《8美千嬌》。

羅拔湯瑪士劇本風格走懸疑加幽默路線,不知道蘇聯電影版本如何,但《消失的她》跟幽默沾不上邊,結局甚至太哀傷。然而很明白希治閣何以看中《Trap for a Lonely Man》劇本,因它有着希氏作品各種招牌元素,譬如禍水紅顏、疑幻疑真的神秘身分,試想像《迷魂記》裏的占士史超域(James Stewart)和金露華(Kim Novak),《消》片卻抽走情愛與迷戀部分。為什麽原著劇本多次被改編,正因為情節太好發揮:報警說伴侶失蹤,突然有自稱是枕邊人的「冒牌」出現,主角怎樣證實「冒牌」說謊和揭開冒充因由,編劇可以想出一百種方法來推展劇情。拍過《唐人街探案》系列的陳思誠是此片監製及編劇之一,結局揭開謎底時,選擇來個180度轉變,顯得有點荒謬及難以置信,而那個悲劇本來也可以避免的。為免劇透,在此不贅。

漸漸掌握商業片法門

以《消失的她》在內地上映以來的良好反應,票房數以十億計人民幣,說明了觀衆對上述瑕疵毫不介意。北上發展多年的文詠珊在片中是否終究「演技大爆發」,也無關宏旨,表面是蛇蠍美女的角色,任何靚女演員都容易稱職。片中略風格化的攝影可觀,佈局也吸引觀衆追看下去,拿下逾30億人民幣票房,並非偶然,愈來愈多大收的內地製作,不再局限於主旋律。觀乎今年暑假票房報捷之作都取材自社會熱話,《消》片謀財害命的殺人動機,除改編羅拔湯瑪士劇本外,據報在泰國經商的王暖暖,丈夫為騙保險把她推落崖的真實事件,也是《消》片的參考。

當《別叫我“賭神”》、《掃毒3人在天涯》無論台前幕後和題材仍停留在20世紀晚期的香港,內地電影已漸漸遠離意識形態,慢慢靠攏觀衆感興趣的社會事件。不獨《消失的她》,今夏收超過22億人民幣的《八角籠中》,暫列今年內地票房第8位,由《天下無賊》王寶強自編自導自演,正是取材自四川大涼山格鬥孤兒事件。以緬甸KK園區詐騙案為藍本的《孤注一擲》,由事件曝光到搬上大銀幕,製作迅速,未正式上映已票房登頂,開畫至今20日,直到昨天依然穩佔票房冠軍,累收33.7億人民幣,大有機會取代《消失的她》,成為今年內地票房季軍。

另一方面,內地動畫似乎亦走出新天地,《長安三萬里》以盛唐為背景,講述安史之亂後長安因戰爭而陷入混亂的故事,是今年暑假內地最高收的土產動畫,上映51日,進帳近18億人民幣,同樣值得關注。

