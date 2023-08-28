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娛樂

《奧本海默》韓入場人次破200萬 《藍甲蟲》上映無期 《GT跑車浪漫旅》美開畫稱冠

【明報專訊】取材自PlayStation經典賽車遊戲的荷李活新片《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo，簡稱《GT》），故事則改編自真人真事，上周五（25日）在美國開畫，首日票房收850萬美元（約6630萬港元）稱冠，《Barbie芭比》及《藍甲蟲》緊隨其後。韓國方面，《奧本海默》繼續強勢，截至前日為止，當地開畫12日，錄得200萬入場人次，連續11天登上單日票房冠軍，輕易大幅拋離《Barbie芭比》。

由《D9異形禁區》尼爾保甘（Neill Blomkamp）執導，《寶驚魂》艾查馬達維（Archie Madekwe）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）和《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）合演的賽車片《GT跑車浪漫旅》，原定本月11日在美國上映，受美國演員公會罷工影響，電影公司決定押後兩周至上周五開畫，結果首日票房收850萬美元，數字已包括之前優先場的530萬美元收入在內。由於市場反應較預期為佳，業內人士把首周末3日票房預測，由原本1200萬至1500萬美元（約9360萬至1.17億港元）上調至1650萬美元（約1.28億港元）。對於製作費僅6000萬美元（約4.68億港元）的《GT》而言，成績算是有所交代。

《Barbie芭比》美國快破6億大關

《Barbie芭比》美國上周五單日收400萬美元（約3120萬港元），排第2位，累計票房已增至5.93億美元（約46.2億港元），相信日內將可突破6億美元大關。至於全球票房亦升至12.95億美元（約101億港元），距離超越《超級瑪利歐兄弟電影版》（13.59億美元）成為2023年最賣座電影只有數步之遙，且看《Barbie芭比》能否取而代之。

DC超級英雄片《藍甲蟲》上周五收260萬美元（約2028萬港元）成為美國單日票房季軍，上映一星期累收3610萬美元（約2.8億港元），全球票房亦不過5474萬美元（約4.2億港元），成績難言理想。據韓聯社報道，此片在全球超過50個國家及地區開畫，韓國至今上映無期，有傳跟當地觀眾不大喜歡DC電影有關。回顧《神奇女俠1984》、《黑亞當》及《閃電俠》等入場人次，全部不過100萬，華納電影公司權衡輕重，考慮直接在影視串流平台上架，避免票房再招損失。

反觀《蝙蝠俠：黑夜之神》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導二戰電影《奧本海默》，刻意選在韓國光復節（15日）開畫，結果大受歡迎，當地上映12日，連續11天登上票房冠軍，截至昨日為止，累計入場人次突破200萬，比起彼思動畫《元素大都會》需要達至同樣目標的時間更短。至於全球賣座的《Barbie芭比》卻在韓國遇冷，上映超過一個月，觀影人次只有51萬，跟《奧》片對比強烈。

相關字詞﹕Barbie芭比 藍甲蟲 奧本海默 GT跑車浪漫旅

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