陳樂榣9月剖腹產女 葉泓聲諗定追仔 吳業坤不想被讚可愛狂操肌

坤哥完成籃球賽，即趕入電視城為晚上的港姐決賽擔任表演嘉賓。他從小喜歡打籃球，跟圈中人自發組織籃球隊密密練波，最近積極健身，希望以弗爆健康形象示人，「以前後生20多歲是『小肥肉』，粉絲見到讚我可愛。現在30多歲，再被讚可愛就不好意思。太太有陪我一齊運動，她身形也愈來愈弗，但暫時沒有造人大計」。坤哥日籍太太濱口愛子早前出席品牌活動，廣東話進步神速，坤哥謙稱非他功勞，是太太上堂學廣東話苦練成果，又開心太太工作增多，不抗拒夫妻檔接騷。

記者：林蘊兒