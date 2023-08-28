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娛樂

陳樂榣9月剖腹產女 葉泓聲諗定追仔 吳業坤不想被讚可愛狂操肌

【明報專訊】吳業坤（坤哥）與葉泓聲（Gordon）昨日參與港台節目《港台體壇123》籃球明星學界邀請賽，推廣全民運動。Gordon太太陳樂榣挺巨肚到場為夫打氣，透露已擇日選定9月7日剖腹產女，開始為「卸貨」準備。現時胎兒重7磅多，未算巨B，英文名擬用父母的英文名首個字母「A」和「G」組成。投資飲食生意的Gordon未能全面停工陪產，「過幾日廣州的食店開幕試業，所以即日來回陪太太視察環境。10月又要為新劇開工，所以未來中港兩邊走，太太最近搬新舖，各自都好忙」。陳樂榣大讚腹中女兒腳頭好帶旺父母，Gordon即表示希望快些追個仔。陳樂榣透露跟前夫所生的8歲大女很期待妹妹出世，笑着要幫手湊B，與後父也相處愉快。

坤哥完成籃球賽，即趕入電視城為晚上的港姐決賽擔任表演嘉賓。他從小喜歡打籃球，跟圈中人自發組織籃球隊密密練波，最近積極健身，希望以弗爆健康形象示人，「以前後生20多歲是『小肥肉』，粉絲見到讚我可愛。現在30多歲，再被讚可愛就不好意思。太太有陪我一齊運動，她身形也愈來愈弗，但暫時沒有造人大計」。坤哥日籍太太濱口愛子早前出席品牌活動，廣東話進步神速，坤哥謙稱非他功勞，是太太上堂學廣東話苦練成果，又開心太太工作增多，不抗拒夫妻檔接騷。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕葉泓聲（Gordon） 吳業坤（坤哥）

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