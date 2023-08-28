伙薛家燕跳十字步開花舞 張敬軒自嘲似抹窗

Gin Lee生日願望開紅館騷

前日36歲生日的Gin Lee與馮允謙及林家謙合唱，新城送上生日卡和花，全場觀眾向她送祝福。她首個生日願望祝每個人身體健康、生活愉快、心想事成、願望成真，又透露騷前一晚倒數迎接生日時，林家謙、馮允謙、林奕匡跟她講生日快樂，大讚3名暖男的祝福，感覺甜蜜和很有愛，她另一個生日願望希望明年可以在紅館開演唱會，「想最少開5場，公司部署中」。

軒仔邀周禮茂開作品展搲撈

軒仔壓軸表演，自言入行20多年獲200多個獎盃，其中大部分是新城所頒，雙方多年來情比金堅。他兩度邀請坐在台下的新城高層兼著名作詞人周禮茂開作品展演唱會，解釋因歷年唱過很多對方的作品，所以主動搲撈。他又為歌曲《隱形遊樂場》提早拉票，自稱年底音樂頒獎禮恨有機會上台攞獎。騷後他與林家謙一同受訪，軒仔稱周禮茂作品幾乎首首經典，「我不敢挑戰唱《李香蘭》，很難超越原唱者（張學友），唯有選唱林憶蓮《沒結果》」。談到台上跟薛家燕跳開花舞，軒仔笑稱家燕姐舞步難過Blackpink，雖然間中有陪媽媽去廣場看一大班人跳舞觀察，但學不到家燕姐的精髓，自嘲手勢似工人姐姐抹窗，又似扭開保險箱。他解釋今年只出一首新歌，才提早拉票。

林家謙否認自己是Gin Lee口中的暖男，自嘲是亂男，因屋企很亂。他未學軒仔拉票笑稱蝕底，解釋台上用另類唱法演繹《一人之境》別有用意，「首歌今年好紅，我刻意模仿AI尹光唱法向他致敬」。

記者：林蘊兒