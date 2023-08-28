陳奕迅驚喜任嘉賓 江海迦終圓紅館夢哽咽落淚

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

AGA首個紅館演唱會大騷才藝，以結他和綱琴自彈自唱。她全晚換了9套衫，包括銀色透視長裙、金色露肩和服、紅色閃石運動裝和藍色性感長裙等。未婚夫「的士邦」鄭子邦睇足全場，由丁子高陪同下離開，見他右手戴上婚戒。

因為Eason開始寫歌

AGA邀得Eason任嘉賓，透露因為對方才開始寫歌，「在2003年他的演唱會上，佢唱《當這地球沒有花》聽到我毛管戙後，決定開始寫歌，第一首作品是《Better Me》，多謝你做我紅館演唱會第一個嘉賓」。Eason亦感謝AGA，稱在對方一個訪問中得知，AGA小時候為看其演唱會，不惜步行半小時去士多買零食，然後轉賣給同學掙錢，積少成多儲起來買飛，「很多謝你，很難得可以親身多謝我的觀眾」。

AGA稱2014年已寫好《Special One》，一直等待Eason錄音，直至2021年疫情才成事，Eason笑言當時沒事做，又沒有歌要錄，稱很享受跟AGA面對面一起錄音，AGA則高呼大壓力，自覺唱得不夠好，之後再重錄。最後AGA告知在他們合唱時，熒幕播出《Special One》MV片段，Eason一臉愕然說：「你今（前）晚好靚，我太集中望住你了。」

常被途人問幾時開騷

AGA因疫情兩度取消演唱會，有感而發說：「每次取消演唱會，都不知何時可以再站在這個台上，在等待的過程有失望及希望。知道很多人支持我，因這幾年我每次出街，都有人問我幾時開騷，問了幾年，我又答了幾年。」她問台下觀眾誰買了2020年和2022年演唱會門票，「恭喜你們，一次過睇晒3個騷，今晚表演是我3次創作，有很多作品反映我這幾年的心境變化。疫情3年教曉我很多東西，懂得珍惜香港這個地方，以及身邊的一花一草，能站在台上真是夢想成真」。

AGA稱這幾年經常發夢上紅館，但因為不知醒而錯過演出，睡醒時眼有淚水，「今次我知道不是發夢了」。她感恩伯樂舒文一直相伴，又多謝音樂團隊，說時忍不住哽咽落淚。她亦感謝婆婆，等了3年想看她的演唱會，早前婆婆入了醫院，每次探對方都叫她加油，婆婆為了看她的演唱會，很努力做復康訓練。

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