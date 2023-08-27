染疫懷孕一齊來 張寶兒自爆經歷「四條線」

想生多兩個

張寶兒2017年以嘉賓身分到非洲參與《打工捱世界2》認識袁偉豪，在非洲拍攝旅程中見他好照顧團隊，因為多長途車程，他們有很多機會傾偈。完成拍攝後便傳出兩人相戀，她當時怕影響對方事業發展而否認。提到她有富爸爸的背景，令袁偉豪被標籤，她說兩人是經濟獨立的，丈夫是很傳統、很有責任感的男人，拍拖去旅行時全程照顧兼負責所有開支，有時是她提出要AA制。她為丈夫抱不平，指袁偉豪愛家庭又有責任感，她的父親早已覺得對方是好男仔，因他主動認愛，有擔帶。她承認曾考慮早結婚生仔是犧牲事業，何以女性一定要二選一，是不公平，况且若她不結婚也不能保證10年後事業會好。她稱由於丈夫是獨子，故婚後便計劃生育，她想建立大家庭，有一隊足球隊太多，會生多兩個孩子。

娛樂組