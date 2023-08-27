未有生育計劃 JW：新歌就是BB

JW表示日前獨自帶兩歲姨甥仔去主題樂園玩，「家姐話我是他第二個媽媽，不想因為工作忙，令我們變得生疏。初時我都擔心姨甥仔會扭計，但玩了6小時都很乖，沒嚷着要搵父母，還說回家要告知爸母今天發生什麼事，好感動」。自己生個BB？JW說未有計劃，即將推出的新歌就是她的BB。

羅啟豪被粉絲感動

羅啟豪與支嚳儀獲逾百粉絲支持，大為感動，羅啟豪更獲父母現身撐場，他說：「父母不是每次都現身支持，因要讓位給粉絲；粉絲除送花給我，有些早上7時已來到商場霸位，每次做完騷，他們都會等我合照，又會整些食物給我。」會否整食物報答粉絲？他稱不擅廚藝。羅啟豪希望有一首屬於自己的歌，正等公司安排，他想唱快歌，但不敢挑戰跳唱歌，「最近開始做gym，但暫時未操到腹肌」。

支嚳儀生日開音樂會

支嚳儀帶3歲囝囝到場，囝囝非常活潑，不時與媽咪擊掌說加油。9月生日的支嚳儀表示會搞個小型生日音樂會，與80名粉絲聚會，大家傾偈、唱歌及抽獎。提到她與顏志恆主持的《煮東煮西》受歡迎，她表示大家合作開心，希望節目添食。

記者：柯美