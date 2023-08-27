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娛樂

抽中試戴港姐后冠 莊子璇毋懼「魔咒」 黃泳嘉王怡然郭珮文狀態大勇爭三甲

【明報專訊】《2023香港小姐競選》決賽今晚（27日）舉行，昨日16名候選佳麗穿泳裝綵排及互選「友誼小姐」，大會亦選出佳麗試戴后冠。郭珮文在「你最Like的心水佳麗」網上投票被踢出5強，但依然狀態大勇；黃泳嘉憑才藝表演吹奏牧童笛成為「人氣No.1」；王怡然一直表現穩定，廣東話大有進步，她們成為三甲熱門之選；擁長腿的王敏慈亦憑才藝表演人氣急升，被視為「黑馬」；原是大熱但不斷跌watt的莊子璇稱已重拾信心，但皮膚狀態仍很差，她抽中試戴后冠，要接受「魔咒」挑戰。

⑯郭珮文在網民票選的「你最Like的心水佳麗」五強不入，她指才藝表演獻唱王菲歌曲，其實也不是唱得特別好，所以不感意外。可有信心憑豐滿身材爭勝？她說：「都無，𠵱家等運到，我一向佛系，賽前不吃太多，當然希望做得好一點不會出醜，最擔心泳裝問答環節會口窒窒，其實是有自信的，但會有很多意想不到的事情，我覺得自己樣樣都非常平均，不是好差，都幾好㗎。」

黃泳嘉獲張曦雯睇好添信心

②黃泳嘉表示估不到才藝表演這麼受歡迎，認為大家覺得她吹奏牧童笛好好笑，但沒期望一定入到三甲，對於獲「最上鏡小姐」評判張曦雯睇好，大讚有鄧佩儀影子，她說：「都聽過有人咁講，我覺得鄧佩儀好靚，可能大家都來自加拿大，所以感覺似，當然被評判睇好會多啲信心。」④王怡然表示廣東話進步不少，「已經好好，只擔心在台上緊張到詞不達意」。

姜依宁先拔頭籌奪「友誼小姐」

⑧姜依宁先拔頭籌，獲一眾佳麗投票選成為今屆「友誼小姐」，她不擔心獲這個獎就不入三甲，有信心可以打破過往傳統。⑰王敏慈同樣憑才藝表演人氣急升，問是否信心大增？她說：「唔知！希望可以表現好啲，其實都會擔心上台緊張，影響廣東話講得不好，希望可以穩住。」

莊子璇不信陳曉彤「篤背脊」

⑮莊子璇面上仍出現敏感紅印，她稱知道有「試戴后冠魔咒」，被抽中都被嚇親，不過已做定資料蒐集，知道向海嵐與雷莊曾試戴后冠均順利奪冠，她有信心成為第3人，「信心已返嚟，學完嘢又可以攞獎係開心事，如果攞唔到獎，攞到經驗都開心」。有報道指⑬陳曉彤「篤背脊」，指莊子璇恃大熱向佳麗擺款。莊子璇表示不相信，還安慰對方。陳曉彤亦大呼無辜，「我真係無做過，清者自清，自己問心無愧」。⑨潘明璇與⑫梁晶晶明顯狀態欠佳，被列為「陪跑」，兩人解釋水腫全因月事來潮，潘明璇說：「已經幾日沒有食pizza，靠飲咖啡去水腫。」

林鈺洧：唔識申請加入慧妍

上屆港姐冠軍林鈺洧即將卸任，稱心情既興奮、緊張又不捨，透露卸任感言因超時要刪短。有傳因形象差未獲「慧妍雅集」邀請加入，反而同屆亞軍許子萱與季軍梁超怡已獲邀？林鈺洧說：「我無申請，亦唔識點申請，我沒聽過她們講獲邀請。（想不想加入？）我唔介意，睇吓有無緣分識到佢哋，其實這一年我都做咗好多善事，我覺得做善事無論邊度做都一樣，目標都係幫到人。」可會不開心？她指能否加入某團體不是大問題，最緊要幫到人。再次被指形象負面？她說：「這些是以前的事，已經解釋過無數次，不再解釋，會集中在事業和興趣方面，努力行埋落去就算。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕林鈺洧 姜依宁 郭珮文 王怡然 黃泳嘉 莊子璇 2023香港小姐競選

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