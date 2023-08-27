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娛樂

兩場處女個唱爆滿 炎明熹欠飛債盼再加場

【明報專訊】炎明熹（Gigi）10月於九展舉行首個個人演唱會，前日早上公開售票，個半小時售罄，隨即宣布加場，下午開售亦火速爆滿。Gigi表示心情愈來愈緊張，希望盡力做好表演回饋歌迷，又透露欠朋友和同學好多「飛債」，但呼籲大家千萬不要買黃牛。

家人親友拉大隊來港捧場

Gigi昨日與周吉佩（吉吉）出席無綫慈善節目《星光熠熠耀保良》探訪活動，她說：「演唱會我會加油出盡力去做，也希望有機會再加場。」她預告家人和鄉親父老到時一行10多人從汕尾來港支持，感激一班親友的鼓勵，期望表演做到最好，令家人及親友為她感到自豪。

均衡飲食操肌練舞

提到演唱會排練，Gigi表示已開始積極健身，令肌肉變得緊緻，「教練話我很多脂肪，因為平時食無定時，表演前沒胃口吃很少，不用工作就食慾大增，令到內臟脂肪不太健康，叫我進食要定時和均衡，盡量不要吃油膩、煎炸和辛辣，但我不會回到以前吃烚雞胸減肥，雞蛋亦少吃，我對蛋白敏感」。Gigi表示不太擅長跳舞，下月開始排舞，預了會很難，也會加把勁。會否學薛家燕跳Blackpink成員Jisoo的開花舞？她表示有興趣，可以學習，「跳舞會有一種新感覺給自己，雖然真的很難，但只要花時間練習，愈來愈熟就應該會得心應手」。

吉吉兒子見Gigi變怕醜仔

Gigi在探訪活動跟小朋友大玩遊戲兼送禮物，仍是大細路的她向來喜歡小朋友，不過擔心樣子冷酷會嚇怕他們，估不到大受歡迎。吉吉的太太帶同子女撐場，吉吉表示負責陪玩，但也有嚴肅一面，管教子女交由太太負責。吉吉稱子女的社交能力強，平時不怕醜，不過兒子很喜歡Gigi，早前帶他見Gigi和合照，兒子表現得很靦腆，昨日他們一家跟Gigi合照，兒子再變怕醜仔，緊張得笑容僵硬。吉吉稱最近被子女投訴，「因工作少了見面，子女說不鍾意爸爸做歌星，唯有盡量抽時間陪他們」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕星光熠熠耀保良 周吉佩 炎明熹（Gigi）

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