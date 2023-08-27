亞博個唱開鑼 自嘲「禁舉中指大使」 呂爵安曬麒麟臂騷胸肌放笑彈

拍片扮Anson Lo姜濤

Edan著皮革背心登場大曬麒麟臂，一口氣獻唱《ChatMrE》、《帥到分手》及《離開地球表面》，並呼喚全場起身，炒熱氣氛。接着Edan落台，大熒幕播出Edan與團隊研究個唱造型的片段，當中嘗試玩濕身，又學盧瀚霆（Anson Lo）扮型男，以及用爆谷和水果做道具扮Jer的小王子造型，最後在街頭舉燈牌扮姜濤答謝粉絲，遇上大雨的他呻道：「真係自己玩自己，姜濤好乞人憎呀！不是我扮他，是姜濤扮我。」引全場大笑。

其後Edan化身巨型大熊跟舞蹈員出場跳舞，又除下頭套獻唱《小諧星》；Edan稱扮大公仔又熱又辛苦，即場表演除衫時笑說：「我紋晒身，壞過凱婷，知我咩料！我是否好大隻？（粉絲大叫大隻）不要𧨾我，其實不夠大隻，因為沒時間操。」他稱首次開個唱感夢幻和不真實。

Jer任嘉賓「緊張過自己開騷」

接着Edan換上紅色西裝邊唱邊跳，谷爆衫鈕變Deep V西裝，不經意騷胸肌，引台下尖叫，他笑說：「件衫爛了，睇蝕晒，畀大家睇多了一吋！」擔任嘉賓的Jer出場合唱《以後別做朋友》和搞笑版《水刑物語》，Jer一度緊張甩嘴，他說：「見證Edan開個唱好感動，緊張過自己開騷。」Edan指最驚請不到嘉賓，請Jer演出皆因由《全民造星》開始一起成長，Jer即摸他胸部笑說：「《造星》無見過你Deep V。」Edan即說：「《造星》都無見過你咁肥。請自己人最好，因為不用畀錢。」Jer秒回道：「照收呀！」然後他獨唱新歌《鹹魚遊戲》。

半小時棟篤笑 談偶像禁忌

換了冷衫配孖煙囪的Edan跟觀眾玩問答遊戲，又滿足粉絲要求合照，然後他聯同《全民造星II》4名B3組員合唱《一加一等如阿儀》、《天水圍Gang Gang》改編版，並演出長達半小時的棟篤笑，其中Edan扮補習天王開班培訓偶像，例舉3項做偶像條件，包括「講啱嘅嘢，做啱嘅事，做要做嘅事」，又提出3項禁忌，「不能舉中指，講粗口，別跟女仔近距離接觸」，他說：「我要為曾舉中指事件道歉，立志做禁舉中指大使，會去19區宣揚『企硬，舉中指衰硬』標語。ERROR因為講粗口，粉絲少過MIRROR，不過無論實力派或偶像派都不要亂開餐廳。還有偶像好怕同化妝師、髮型師傳緋聞。」又談及偶像遇粉絲私追的慘况，Edan稱只是跟稿講，希望大家不要脫粉。

岑珈其視像現身 6膠合唱

encore環節，6膠成員登場，可惜岑珈其身在日本，只能透過視像現身。Edan笑言特意整蠱岑珈其，要求他出浴唱《Loverse》，其餘4膠響應粉絲大叫「除衫」，齊除外套向Edan送驚喜，騷出衫背寫上「我哋愛你」字句。尾聲時Edan訴心聲，自爆在家似王子，對媽媽態度差，但媽媽沒怨言，感謝家人疼愛，又稱近幾年發現人生不簡單，要開心並不容易，最近準備演唱會，領悟到做人最緊要平衡情緒，「嘗試擁抱不開心，才會知道什麼是開心，我為演唱會操肌，日日食得清淡，直到有天吃到米線，覺得特別好味」。

向來人緣甚佳的Edan，獲張敬軒、古巨基、張繼聰、鄧麗欣、導演袁劍偉等送花籃祝賀，Anson Lo、李駿傑（Jeremy）、阮小儀、森美、楊偉倫、馮志強及何爵天等現身捧場。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳