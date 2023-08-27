明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

亞博個唱開鑼 自嘲「禁舉中指大使」 呂爵安曬麒麟臂騷胸肌放笑彈

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）一連3場首個個人演唱會前晚於亞博開鑼。Edan在舞台上發揮魅力，爆鈕騷胸肌，同時又展現搞笑本色，更重提兩年前被爆向姜濤舉中指事件，自嘲成為「禁舉中指大使」。表演嘉賓除了隊友柳應廷（Jer），還有6膠成員。

拍片扮Anson Lo姜濤

Edan著皮革背心登場大曬麒麟臂，一口氣獻唱《ChatMrE》、《帥到分手》及《離開地球表面》，並呼喚全場起身，炒熱氣氛。接着Edan落台，大熒幕播出Edan與團隊研究個唱造型的片段，當中嘗試玩濕身，又學盧瀚霆（Anson Lo）扮型男，以及用爆谷和水果做道具扮Jer的小王子造型，最後在街頭舉燈牌扮姜濤答謝粉絲，遇上大雨的他呻道：「真係自己玩自己，姜濤好乞人憎呀！不是我扮他，是姜濤扮我。」引全場大笑。

其後Edan化身巨型大熊跟舞蹈員出場跳舞，又除下頭套獻唱《小諧星》；Edan稱扮大公仔又熱又辛苦，即場表演除衫時笑說：「我紋晒身，壞過凱婷，知我咩料！我是否好大隻？（粉絲大叫大隻）不要𧨾我，其實不夠大隻，因為沒時間操。」他稱首次開個唱感夢幻和不真實。

Jer任嘉賓「緊張過自己開騷」

接着Edan換上紅色西裝邊唱邊跳，谷爆衫鈕變Deep V西裝，不經意騷胸肌，引台下尖叫，他笑說：「件衫爛了，睇蝕晒，畀大家睇多了一吋！」擔任嘉賓的Jer出場合唱《以後別做朋友》和搞笑版《水刑物語》，Jer一度緊張甩嘴，他說：「見證Edan開個唱好感動，緊張過自己開騷。」Edan指最驚請不到嘉賓，請Jer演出皆因由《全民造星》開始一起成長，Jer即摸他胸部笑說：「《造星》無見過你Deep V。」Edan即說：「《造星》都無見過你咁肥。請自己人最好，因為不用畀錢。」Jer秒回道：「照收呀！」然後他獨唱新歌《鹹魚遊戲》。

半小時棟篤笑 談偶像禁忌

換了冷衫配孖煙囪的Edan跟觀眾玩問答遊戲，又滿足粉絲要求合照，然後他聯同《全民造星II》4名B3組員合唱《一加一等如阿儀》、《天水圍Gang Gang》改編版，並演出長達半小時的棟篤笑，其中Edan扮補習天王開班培訓偶像，例舉3項做偶像條件，包括「講啱嘅嘢，做啱嘅事，做要做嘅事」，又提出3項禁忌，「不能舉中指，講粗口，別跟女仔近距離接觸」，他說：「我要為曾舉中指事件道歉，立志做禁舉中指大使，會去19區宣揚『企硬，舉中指衰硬』標語。ERROR因為講粗口，粉絲少過MIRROR，不過無論實力派或偶像派都不要亂開餐廳。還有偶像好怕同化妝師、髮型師傳緋聞。」又談及偶像遇粉絲私追的慘况，Edan稱只是跟稿講，希望大家不要脫粉。

岑珈其視像現身 6膠合唱

encore環節，6膠成員登場，可惜岑珈其身在日本，只能透過視像現身。Edan笑言特意整蠱岑珈其，要求他出浴唱《Loverse》，其餘4膠響應粉絲大叫「除衫」，齊除外套向Edan送驚喜，騷出衫背寫上「我哋愛你」字句。尾聲時Edan訴心聲，自爆在家似王子，對媽媽態度差，但媽媽沒怨言，感謝家人疼愛，又稱近幾年發現人生不簡單，要開心並不容易，最近準備演唱會，領悟到做人最緊要平衡情緒，「嘗試擁抱不開心，才會知道什麼是開心，我為演唱會操肌，日日食得清淡，直到有天吃到米線，覺得特別好味」。

向來人緣甚佳的Edan，獲張敬軒、古巨基、張繼聰、鄧麗欣、導演袁劍偉等送花籃祝賀，Anson Lo、李駿傑（Jeremy）、阮小儀、森美、楊偉倫、馮志強及何爵天等現身捧場。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

相關字詞﹕柳應廷（Jer） 演唱會 呂爵安（Edan）

上 / 下一篇新聞