明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

唔知導演嗌Cut 周嘉洛咀林夏薇不敢停

【明報專訊】周嘉洛、陳庭欣、古佩玲、徐榮及蔡國威昨日現身灣仔寵物展宣傳劇集《寵愛Pet Pet》。周嘉洛對劇集播大結局感不捨又期待，對於被爆跟林夏薇拍結局的咀嘴戲，導演嗌Cut機都沒停下來，他解釋道：「因我們站在海中間條橋，距離岸邊的導演好遠，加上又有航拍，不知道幾時拍完，所以不敢停。」他指拍攝當日又曬又熱，不是鏡頭所見那麼浪漫，他笑說：「暴曬完皮膚和嘴唇黑到不連戲，平時自己化妝，粉底色都不配合，要買新的。」

陳庭欣父親變貓奴

劇集收視未能突破20點，周嘉洛沒有失望，「部劇口碑好，有睇過的觀眾都讚，好少人畀負評，這樣緊要過收視」。家養愛犬的周嘉洛稱有點自責，因很少帶愛犬出街散步，影響性格變驚青，驚人又驚其他小動物，「照顧飲食和清潔排泄物都幾辛苦，我又經常不在家，都擔心牠，暫時不會再養其他小動物」。

陳庭欣透露劇中跟徐榮的感情線在大結局有答案，又透露父親最近靜悄悄收養了一隻貓，她回家見到有黑影走過，嚇了一驚，以為有老鼠入屋，「爸爸現在變了貓奴，很深閨，出街食飯都要趕住走，原來顧住回家餵貓，不過都是好事，他退休後多點細藝」。

古佩玲笑愛犬步姿猥瑣

古佩玲表示劇集播完很不捨，因受該劇感染，養了一頭意大利靈緹犬，她笑說：「我隻狗好瘦，跟劇中狗狗『小泡芙』圓圓身形分別很大。（會否幫愛犬配種？）我隻狗身體有問題，做了絕育手術，以為手術後會變乖，但都很調皮。最初養這隻狗，想幫牠著衫扮靚，後來發現想像跟現實不同，牠的步姿好猥瑣。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕林夏薇 寵愛Pet Pet 古佩玲 陳庭欣 周嘉洛

上 / 下一篇新聞