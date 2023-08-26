唔知導演嗌Cut 周嘉洛咀林夏薇不敢停

陳庭欣父親變貓奴

劇集收視未能突破20點，周嘉洛沒有失望，「部劇口碑好，有睇過的觀眾都讚，好少人畀負評，這樣緊要過收視」。家養愛犬的周嘉洛稱有點自責，因很少帶愛犬出街散步，影響性格變驚青，驚人又驚其他小動物，「照顧飲食和清潔排泄物都幾辛苦，我又經常不在家，都擔心牠，暫時不會再養其他小動物」。

陳庭欣透露劇中跟徐榮的感情線在大結局有答案，又透露父親最近靜悄悄收養了一隻貓，她回家見到有黑影走過，嚇了一驚，以為有老鼠入屋，「爸爸現在變了貓奴，很深閨，出街食飯都要趕住走，原來顧住回家餵貓，不過都是好事，他退休後多點細藝」。

古佩玲笑愛犬步姿猥瑣

古佩玲表示劇集播完很不捨，因受該劇感染，養了一頭意大利靈緹犬，她笑說：「我隻狗好瘦，跟劇中狗狗『小泡芙』圓圓身形分別很大。（會否幫愛犬配種？）我隻狗身體有問題，做了絕育手術，以為手術後會變乖，但都很調皮。最初養這隻狗，想幫牠著衫扮靚，後來發現想像跟現實不同，牠的步姿好猥瑣。」

記者：鍾一虹