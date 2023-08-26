父女透過藝術創作建立溝通 劉德華展出11歲愛女劉向蕙畫作

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

劉德華（華仔）表示疫情期間構思搞一些小型活動，當時未想聚集太多人，故未想到開演唱會，直至疫情過去才有場地舉行。

計劃明年開演唱會

華仔指籌備今次藝術展共花了9個月時間，不比籌備演唱會少，今年內會完成《怒火2》及《拆彈專家3》兩部電影，演唱會已計劃明年舉行。

華仔笑稱作品重點在藝術家身上，自己就在旁邊搞亂檔，當中以《沿途AII AIong》為題的作品，以模擬真實演唱會上的舞台效果，還原演唱會的表演舞台，是展品中的一個轉接，「今次在感受過程中，我都好似細路仔咁，希望大家入到小舞台，將自己變成劉德華，然後用劉德華的角度慢慢去看這些作品，可能會有特別的感覺」。

父女畫畫是生活趣味

華仔表示與女兒劉向蕙的畫作並不是八大展區中最特別，他說：「這區不特別的，是很生活化，不太藝術，是疫情期間女兒要以視像上課，這些是功課畫作。其實跟小朋友溝通都難，透過今次藝術創作，我們找到第二種溝通方法，發覺用作品溝通比較容易。今次展出她的畫作，事前亦要得到女兒允許，全部都是她由200幅作品中揀出來，有些她不滿意不想展出，有些是我要求她展出，我覺得父女一齊畫畫是生活趣味，生活就是藝術。」他透露太太朱麗倩及女兒已到場參觀，笑指這藝術展是太太和女兒管理，形容自己如「藝術擺渡人」，透過他可見到更多不同藝術，亦希望這個展覽可以在世界不同角落定期舉辦。

藝術展於8月25日至9月9日假西九文化區自由空間FREESPACE舉行，設有八大藝術空間，除展出劉德華的作品，還有多名當代藝術家及團隊聯乘創作，作品以多元藝術形式呈現，包括油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等。

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