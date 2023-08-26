大飛陳匡榮設靈 陳奕迅徐濠縈到場致祭

【明報專訊】著名音樂人、LMF成員陳匡榮（大飛、Davy）本月6日離世，終年56歲，昨日於紅磡世界殯儀館設靈，採用佛教儀式，今日舉殯，靈柩奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。大飛縱橫樂壇數十年，曾與無數音樂人合作，靈堂內放滿歌手及本地樂隊致送的花圈悼念，除LMF全員一早到靈堂打點，陳奕迅與太太徐濠縈亦到靈堂致祭。
靈堂佈置簡潔，遺照用大飛生前彈結他的照片，靈堂中央擺放大飛遺孀唐美琪寫上「永遠愛你」的心形花牌，旁邊擺放不少紙紮祭品，包括各種樂器，由曾為黃家駒喪禮製作紙紮結他的歐陽秉志師傅不收酬製作，熒幕播放大飛生前片段，亦播放由大飛作曲、林憶蓮主唱的《至少還有你》。張學友、黃貫中、容祖兒 、謝霆鋒、陳慧琳、吳彥祖、陳冠希、梁詠琪、鄭中基、鄭伊健、 許志安、張敬軒、太極樂隊及RubberBand等送上花圈致哀。
昨日有不少圈中人到場弔唁，陳奕迅與太太徐濠縈，盧巧音與老公蘇浩才，以及杜如風、李燦琛、布志綸、蘇永康、谷德昭等。大飛曾為陳奕迅創作歌曲《心深傷透》，陳奕迅與徐濠縈以阿陳、阿徐致送花圈，並向大飛太太送上慰問，逗留一小時離開。
記者：林祖傑
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