大飛陳匡榮設靈 陳奕迅徐濠縈到場致祭

靈堂佈置簡潔，遺照用大飛生前彈結他的照片，靈堂中央擺放大飛遺孀唐美琪寫上「永遠愛你」的心形花牌，旁邊擺放不少紙紮祭品，包括各種樂器，由曾為黃家駒喪禮製作紙紮結他的歐陽秉志師傅不收酬製作，熒幕播放大飛生前片段，亦播放由大飛作曲、林憶蓮主唱的《至少還有你》。張學友、黃貫中、容祖兒 、謝霆鋒、陳慧琳、吳彥祖、陳冠希、梁詠琪、鄭中基、鄭伊健、 許志安、張敬軒、太極樂隊及RubberBand等送上花圈致哀。

昨日有不少圈中人到場弔唁，陳奕迅與太太徐濠縈，盧巧音與老公蘇浩才，以及杜如風、李燦琛、布志綸、蘇永康、谷德昭等。大飛曾為陳奕迅創作歌曲《心深傷透》，陳奕迅與徐濠縈以阿陳、阿徐致送花圈，並向大飛太太送上慰問，逗留一小時離開。

記者：林祖傑