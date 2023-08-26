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娛樂

《釀魂》開畫票房逾110萬 Anson Lo無做虧心事唔怕「被鬼壓」

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演第二部電影《釀魂》前日上映，首日連優先場票房逾110萬元，成為今年暑假檔最快破百萬的港產片。Anson Lo未敢預測《釀魂》票房，若觀眾覺得他情緒演繹做得好已很開心。他認同前輩朱栢康所言，做演員每拍一部電影都是賺了，從演出中累積經驗，不會將成敗得失看得太重。戲中Anson Lo被鬼上身，現實中曾遇過靈異事件，以前經常「被鬼壓」，但自覺沒做虧心事及害人，又算孝順，之後已不驚，近兩年再沒發生。

記者：柯美

Anson Lo與朱栢康、陳紫萱合演《釀魂》，談到對票房可有期望？朱栢康說：「拍完就算，交畀個天。」Anson Lo主演首部電影《假冒女團》票房795萬，成績未如理想，會否期望《釀魂》有佳績？他表示不知有多少票房才算好，「《假冒女團》在疫情下戲院重開上映，有這個票房數字，我作為新人已算好，完全不覺差。（疫情上映是否覺得成為犧牲品？）完全不是犧牲品，是上天安排，至於《釀魂》票房，我沒想太多」。

不計較成敗得失

會否瘋狂謝票谷票房？Anson Lo表示暫未收到謝票通知，希望觀眾看完，感受到電影的中心思想，喜歡該片已很好，「如果大家聚焦在Anson Lo身上，我希望睇到不一樣的Anson Lo，已是額外收穫，是我的得着」。預期《釀魂》有多少票房？他說：「真的不知道，現在的票房，不知什麼叫勁與不勁，我真的不懂。」他望向朱栢康求救，後者認為Anson Lo還後生，就算輸也輸得起，「很多大明星、演員和影帝，都拍過很多蝕錢電影，毋須介懷，什麼都要計算會很累、很辛苦」。Anson Lo認同道：「大佬已講了我想講的話，我不會將成敗得失看得太重，希望大家覺得我在《釀魂》情緒演繹上做得好已很開心。」

挑戰大量內心戲

Anson Lo戲中有很多內心戲，面對突然痛失女友自責和悲傷，終日飲酒麻醉自己，遇到靈異事件又產生驚恐等，演出上有否遇到困難？他說：「角色較抑鬱和抑壓，因女友離世，望到和遇到很多東西，都會想起從前的她，要用眼神交代，還要在短時間表現出來，是頗大挑戰。幸好前期開會和圍讀，大家一起創作，給我很多意見。拍攝時有朱栢康老師從旁帶領和幫助。」朱栢康否認帶領他們，只是分享自己的看法和經驗。電影尾段Anson Lo被鬼上身，一人分演兩角，他大呼好玩，但同時很累，「被鬼控制時比較冷靜，但又掙扎抽離做回自己，好似做完健身一樣，好攰！」朱栢康難忘拍攝時氣溫只得幾度，要從黑色水浮出水面。

談到靈異事件，Anson Lo透露以前經常「被鬼壓」，同時聽到有人說話，試過有把男人聲狂鬧幾分鐘，「很多人話我是異體質，容易感應這些東西，幾年前仍有『被鬼壓』，頻密到兩日一次，已『壓』到不驚，因覺得自己沒做虧心事，又沒有害人，都算幾孝順，應該不會有事，這兩年再沒發生」。

朱栢康沒心結活得開心

戲中講各人有心結，朱栢康表示現實中人生已行了一大半，心結已全部放下和釋懷，現在盡量開懷，對所有事都隨緣，這樣才活得開心。Anson Lo指最近的心結是沒辦法滿足家人，「家人覺得我沒抽空陪伴他們，未能一起去旅行，但我的工作實在太忙，不想因私人理由將工作延期。（有否向公司反映？）公司肯幫我解決，但我不想製造麻煩，要想辦法取平衡。（以前沒心結？）沒有，以前做過的任何事都不後悔」，他承認現在是事業衝刺期。不擔心身體負荷不來？他表示這些是年初的事，「之前試過兩次胃痛和頭暈，因作息及飲食不均衡，開騷前又不吃東西，現在不會了，會盡量吃點東西，少飲齋啡多飲水，身體較之前健康得多」。

陳紫萱小時候遇怪事

朱栢康與陳紫萱也是敏感體質，前者難忘有次在一個劇團內排戲，接近凌晨離開演員休息室，突然耳邊聽到有人大喝一聲，「我初時以為被整蠱，衝出去想罵人，但見他們已走到很遠，根本沒可能整蠱我」。陳紫萱小時候與表哥踢足球，射中「土地公公」，當刻已道歉，回家冲涼時，有聲音跟她說「唔該你」，嚇到她毛管戙，即衝出去搵媽咪。

場地：STUDIOMETA

盧瀚霆/造型：PIPA Creative

陳紫萱、朱栢康/化妝：KINGS MAKEUP（Sandy Wong）

髮型：Match Tong

陳紫萱/服裝：SNIDLE

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳紫萱 朱康 假冒女團 釀魂 盧瀚霆（Anson Lo）

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