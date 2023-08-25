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娛樂

【開箱】續談《Moving超異能族》 趙寅成韓孝珠談情容易教仔難

【明報專訊】串流平台Disney+韓劇《Moving超異能族》收視報捷，據統計網站FlixPatrol公布數據顯示，此劇上周榮登Disney+最高收視節目，並成為香港、韓國、日本、台灣及新加坡5地冠軍，反應相當理想。

異能人獵殺同類

新劇講述1990年代韓國國家安全規劃局成立一支由超能力者組成的秘密行動小組，執行機密任務，其後突然解散，隊員的後代金奉晳（李正河飾）與張喜秀（高允貞飾）在校園相遇，前者繼承父母金斗植（趙寅成飾）與李美賢（韓孝珠飾）的飛行和超強五感能力，卻對父親一無所知，只知母親從小教誨，絕不讓異能曝光，為免他突然飛起，雙腳綁上鐵板，重物收藏背包。直至金奉晢愛上張喜秀，愈來愈難自我控制，甚至因禁用異能而未能保護女方感到自責。

張喜秀繼承父親張洙源（柳承龍飾）的再生能力，她曾在學校「以一敵17」仍絲毫無損，轉校後嚴守秘密，終被同樣擁有異能的金奉晳吸引。與此同時，來自美國的異能人Frank（柳承範飾）依從上級指示，逐一獵殺隱姓埋名的韓國同類，包括擁有怪力的鄭尚鎮（白鉉真飾）、「發電王」全永錫（崔德文飾）及能夠透視的洪成華（金國熙飾），Frank殺人之餘，更要連根拔起，摧毁他們後代。這段美韓異能人的對決，也暗藏兩國政治鬥爭。

特工情侶添浪漫

扮演金斗植的趙寅成在第8集登場，時間線亦由現代返回1990年代，甫現身即與韓孝珠飾演李美賢談情。二人年輕時受聘於國安局，男方是最高級別的「黑色要員」，國家派遣任務幾乎從未失手，女方則在受訓期間考獲最高分數，但因某次實戰失敗，只獲派在辦公室當情報員。某日國安局高層閔容俊（文盛瑾飾）指派李美賢用美人計接近金斗植，套取對方秘密，金斗植早知對方故意親近，但他並不介意，甚至叫李美賢繼續執行任務。後來金斗植出手暗殺朝鮮領導人，結果任務失敗，更遭國安局派人追捕，他冒險返回韓國跟李美賢見面。兩人的愛情故事，配合特工背景，令氣氛更添浪漫。

《Moving超異能族》開播之前，宣傳為韓國超級英雄故事，其實劇情並非聚焦在拯救世界、打敗壞蛋的情節，而是充滿人性及愛情元素。劇集主旨是傳承，父母把異能傳給子女，兩代人看法並不相同，例如劇情提及Frank追殺異能人和後代，為了保護子女安全，於是禁止他們使用超能力，因此產生矛盾；故事又談到異能家族的悲哀，他們並不似彼思動畫《超人特攻隊》充滿歡樂，擁有再生能力的張洙源，獨力照顧女兒張喜秀，為了保守秘密，經常顛沛流離，直到女兒上高中，他開設炸雞外賣店，生活才算安定下來。

另外，擁有發電能力的全啓道（車太鉉飾），因體能不合格而無法擔任特工，在欠缺學歷和技能下，只可在舞台劇扮演「閃電俠」，卻因經常弄壞舞台燈光而被辭退，最終當上巴士司機。

7000個特效鏡頭

《Moving超異能族》角色設計有趣，電腦特技效果亦不俗。據悉新劇動員9個國家及地區合共60多家工作室攜手，製作超過7000個特效鏡頭。從預告片段可見，其中一集更以香港為背景，講述金斗植與張洙源飛到香港執行任務，兩人身後的高樓爆炸，地點位於深水埗基隆街，充滿香港特色的霓虹燈，本地觀眾應該有親切感。

相關字詞﹕韓劇 柳承龍 韓孝珠 趙寅成 Moving超異能族 開箱

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