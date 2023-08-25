《夢鹿情緣》金熊獎導演度身訂做角色 梁朝偉再拍西片 有望衝擊奧斯卡

早前客串演出韓國女團NewJeans新歌《Cool With You》MV的梁朝偉，再次為影迷帶來驚喜，說的是柏林金熊獎得主伊迪高安怡迪自編自導新片《Silent Friend》，將於明年4月開鏡，全片分為3個單元，故事圍繞一棵百年老樹，藉以探討人類與動植物之間的關係，梁朝偉將於最後一個單元亮相，飾演著名神經科學家，演繹他從香港飛到德國後發生的故事。

導演大讚考慮周全

伊迪高接受美媒《Variety》訪問時稱，新片角色是為梁朝偉度身訂做，「自從他收到《Silent Friend》劇本後，便成為出色的合作伙伴，不單思考角色本身，更考慮到電影整體」；此片監製Reinhart Brundig亦對梁朝偉讚不絕口：「我們一直留意他的演藝發展，能夠獲他答應演出，我們深感興奮。」

梁朝偉自認是伊迪高的粉絲，「當我看過她執導所有作品，隨即變成她的影迷」，並大讚對方才華洋溢，「她是個聰明、謙遜和親切的好導演」。伊迪高舊作《夢鹿情緣》不單贏得柏林影展金熊獎，更獲提名2018年奧斯卡最佳外語片，編導能力毋庸置疑，新片請來梁朝偉擔綱演出，能否為後者爭取衝「奧」入場券？實在令影迷充滿期待。

強烈譴責出軌報道

提起梁朝偉，早前有內地網站報道他跟年紀相差36歲的女星程瀟育有私生子，兼在日本金屋藏嬌，程瀟率先否認，昨日輪到梁朝偉打破沉默，發表聲明回應：「近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利、不排除委托律師針對造謠者採取進一步法律行動。」