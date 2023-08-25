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娛樂

黎諾懿想幫兒子對親家 陳展鵬任港姐司儀奉旨睇靚女

【明報專訊】黎諾懿昨日聯同陳展鵬與太太單文柔出席親子節目《爸知弊！你嚟湊吖》記者會。單文柔表示4歲女兒「小豬比」和陳展鵬拍完節目後變得好黐爸爸，還在工人姐姐面前讚爸爸什麼都懂。擔任主持的黎諾懿大讚小豬比非常可愛，笑言自己甚少掛住一個女仔，小豬比例外，所以想為大仔黎峰睿（小春雞）對親家，指小春雞盡得他真傳，充滿自信，在台上演奏鋼琴甚有風範。

問體型肥了又聲沙的單文柔是否懷孕？單文柔否認，指聲沙因患感冒，陳展鵬笑言要帶太太睇醫生把脈。至於黎諾懿稱兩個夠晒數，雖然術數師說生第4個有機會是女，但他不敢博，「條腰就快斷，自問有心無力」。

陳展鵬將首次擔任港姐司儀，稱不緊張，但之前要做很多準備，他對單文柔說：「我睇電話不是睇女仔，是睇有關港姐資料，今屆港姐幾靚，學歷又高，擔心問答環節被她們問翻轉頭。當晚工作需要，她們著泳衣都會望。」

提到有傳TVB未來要北上拍劇？陳展鵬表示去年到北京拍劇，小豬比更來探班4個月學懂普通話。黎諾懿提到若搬返內地拍劇也無可厚非，「香港場地有限，人工又貴，公司出現赤字，想節省成本搬去內地拍攝也無可厚非，可能有新氣象。很多東西都未知，不需要故步自封，我不擔心TVB劇因此變內地feel，因班底、劇本及剪接都是香港人」。

陳山聰做司儀全力以赴

TVB昨日公布今屆港姐大會司儀陣容，除AI港姐司儀陳婉嫣外，陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠會跟AI合作。他們是港姐司儀新丁，休養中的總經理曾志偉透過視像會議為他們打氣，並傳授秘訣，「稿嘅嘢唔重要，最重要係當晚著靚啲！」陳山聰說：「無諗過成為港姐大會司儀，絕對值得記錄嘅一次，我哋一定會全力以赴」。

記者：柯美

相關字詞﹕黎諾懿 單文柔 陳展鵬 爸知弊！你嚟湊吖

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