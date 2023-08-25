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娛樂

歐洲拍旅遊節目 最愛威爾斯小鎮 蔡思貝：似走入童話世界

【明報專訊】蔡思貝繼主持旅遊節目《貝遊英倫》後，早前再遠赴意大利、英格蘭、蘇格蘭合共9個不同地點拍攝新一輯《貝遊歐洲》，節目下周一（28號）首播。蔡思貝昨日出席記者會，現場播出她品嘗地道美食、玩驚險過山車及穿泳衣嬉水的精華片段，鏡頭下的蔡思貝盡情吃喝玩樂，表現開心。

蔡思貝提到共花了21日時間拍攝，旅程中每日馬不停蹄，先後游走米蘭、威尼斯、科莫湖、維羅納、威爾斯及利物浦等9個地方，當中最喜歡威爾斯的小鎮，「因為當地房屋髹上不同粉色，好似夢幻小屋，有一片草地和大群羊，又望到海洋，感覺似走入童話世界。去到真的有旅行放假感覺，如果將來結婚，都可以考慮去當地影婚紗相」。

雖然旅程沒有艷遇，但不少人都跟蔡思貝搭訕傾偈，例如途上獲外籍女生讚靚女，逗得蔡思貝很開心。她繼續分享趣事，「參觀威尼斯一個古老魚市場，我問一名外形很江湖味的魚販介紹美食，他咬着西瓜然後說：『跟我來！』我隨他找到一間由魚販父親當廚師的餐廳，原來魚市場的人經常幫襯，我試食過真的很地道、很好味」。

玩無繩滑水凍到震

蔡思貝除參選港姐及拍劇集《踩過界》外，多年來未有在幕前穿泳衣示人，今次行程中她有機會到不同地方浸spa，又玩水上活動，均以泳裝上陣，「最難忘拍攝時玩wakesurf（無繩滑水），因疫情後已很久未玩過，拍攝當日天氣好凍又大浪，我都驚驚哋，但沒法改期，唯有頂硬上，實際一邊玩一邊凍到震」。她稱當年曾留學德國，如有機會希望重遊當地拍節目。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕貝遊歐洲 蔡思貝

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