明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

拒談前新抱楊冪爭小糯米撫養權 劉丹不滿太多廢話連篇

【明報專訊】劉丹（丹爺）、呂慧儀、張景淳、滕麗名等，昨日跟穿上校服的周嘉洛、吳偉豪、林凱恩玩遊戲宣傳無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》。近日有報道劉丹兒子劉愷威的前妻楊冪，打算用5億人民幣（約5.4億港元）爭奪10歲女兒劉苡馨（小糯米）撫養權，欲帶女兒回內地生活。丹爺受訪前，事先聲明不想多提家事，他一臉嚴肅說：「因為出現好多廢話連篇。都沒有這些事。」兒子不想你多提？丹爺說：「係人都不會鍾意。『人在做，天在看』，相信上天自有安排。」

「龔水」鬧婚變 探討婚姻問題

「龔燁」張景淳和「熊若水」呂慧儀劇中演的夫妻，近日講二人婚姻出現危機，最終和好沒有離婚收場。呂慧儀稱只是藉「龔水CP」帶出現實中夫妻會遇到小風波或難關，探討婚姻問題。有網民大力反對，稱若「龔水」分開會罷看。呂慧儀說：「很開心大家追劇投入又有感覺，有人找回昔日的情節畫面輯成片段，好似一個資料庫，好犀利。我們很尊重民意，再由編劇決定故事發展。」

對於有網民批評「龔燁」失憶橋段經常出現在電視劇，被嘲已玩到「無橋」可用，呂慧儀反覺題材依然玩極都有，連《復仇者聯盟》也扮過，是無限嘗試。張景淳否認傳言會被調離劇組，提到在內地的餐飲生意，他稱9月中第5間店快將開幕。呂慧儀則剛開立網上頻道，分享教兒子學習科學知識，自稱是「蟹蟹老師」。

記者：林蘊兒

上 / 下一篇新聞