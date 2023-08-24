廣州買樓墮騙局峰迴路轉 劉永獲無條件解約退回6萬元訂金

劉永早前參加廣州「睇樓旅行團」，購入黃埔區兩幢複式公寓被騙，損失6萬元人民幣，昨日劉永舉行記者會談誤墮圈套，承認衰貪心，「今次係我衰咗，被低劣手法欺騙了」。一切從接到一個聲稱是這個新樓盤中介人的電話開始，他說：「樓盤價錢合我心意，話一萬平方送一萬平方，現樓有裝修，於是帶埋兩子參加兩日一夜的免費睇樓團，又有得食、又有得住。我都已經72歲，還有能力支付首期和供樓，便趁早為兩子打算，買兩個單位給他們。」

劉永稱過程中發現貨不對辦，不單呎價有出入，現樓單位先說售光，之後又說仍有小量單位可以選擇，他自覺只繳付幾萬元首期，之後慢慢供仍可應付得來，便聽職員說先簽合約和付款hold住兩個單位，事後才發現只可以租，「租借20年後再續15年，根本不適合我，我是買不是租，想退款，發展商的律師話不可以，要按合約做，違約被沒收6萬訂兼賠多12萬元人民幣。雖然香港律師話合約有兩大漏洞，但對方不驚，我焗住要向銀行貸款」。

傳媒報道後 發展商主動聯絡

劉永在公開事件後，發展戲劇性逆轉，發展商前晚主動無條件退回6萬訂金，「自從傳媒報道，全大灣區都收到『秦始王被騙6萬元』，事件逆轉，昨（前）日下午仍不肯解約，夜晚就接到發展商電話，主動無條件解約退回6萬訂金，今（昨）日已收回6萬元，圓滿解決了」。他感謝傳媒幫助，稱近半個月都睡不着，終於可以瞓到覺，記者會變答謝會。

以後不貪心 量力而為

問他如何慶祝？劉永說：「幾日無瞓，返屋企瞓覺。」他稱兩子沒安慰他，因沒告知，他們亦沒看新聞，「兩子好聽話、不執著，沒太大要求，失去屬於他們的東西也不會不開心」。問他會否改在香港置業？他也想，「有錢會，香港物價太貴了，我要努力搵錢，永不言休」。

說到兒子嘉豪和嘉傑才16歲和12歲，那麼早為他們打算？劉永說：「我唔早呀嘛，已經70幾歲。（是否將身家平分給兩子？）邊有身家，我付首期買樓，待他們長大後有個居所而已。」經此一役，他表示以後不要貪心，量力而為，以及看清條款。

憑《秦始皇》走紅 經歷3段婚姻

劉永原名劉添爵，是1970年代香港邵氏兄弟旗下藝人，1984年加入亞洲電視，首部參演劇集為《武則天》，1986年於重頭劇《秦始皇》飾演男主角嬴政而聲名大噪，一直被稱呼「秦始皇」至今。劉永曾兩度提名台灣金馬獎，1981年第一次憑《大湖英烈》提名最佳男主角；第二次是2011年憑電影《復仇者之死》爭男配角。

感情方面，劉永經歷了3段婚姻，首任前妻是戴良純，第二任前妻是黎燕珊，育有一子一女；第三任前妻是黃麗燕，育有兩子。

記者：柯美