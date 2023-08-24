【開箱】《Moving超異能族》 高允貞李正河超人類愛情故事

製作費達3.8億

《Moving超異能族》改編自同名網絡漫畫，原作人姜草擔任編劇，保留原汁原味之餘，亦加入全新內容，強化漫畫未有提及的情節。新劇由《屍戰朝鮮2》朴仁濟執導，《炸雞特攻隊》柳承龍、《沒關係這是愛情》趙寅成、《Happiness》韓孝珠、《我的野蠻女友》車太鉉等合演，台前幕後陣容強勁。

新劇早於2021年開拍，拍攝期長達一年，後期製作也近一年，剛於本月9日在Disney+開播。據報在650億韓圜（約3.8億港元）製作費當中，電腦特效支出已佔150億韓圜（約8800萬港元），打破2007年裴勇俊主演《太王四神記》550億韓圜（約3.2億港元）的最高紀錄。《Moving超異能族》全劇共分20集，製作費平均每集32.5億韓圜（約1900萬港元），其實並不算高，跟另一Netflix韓劇《屍戰朝鮮》每集30億韓圜（約1800萬港元）相約，亦及不上《毒梟聖徒》的60億韓圜（約3500萬港元）。有傳目前正在拍攝的《魷魚遊戲》第2及3季，總製作費高達1000億韓圜（約5.8億港元），以一連兩季合共13集計算，平均每集製作費約77億韓圜（約4500萬港元），再次刷新紀錄。

異能人後代相遇

《Moving超異能族》由1990年代說起，故事橫跨30年，講述韓國國家安全規劃局成立一支由超能力者組成的秘密行動小組，執行機密任務，保衛國家安全。儘管小隊完成多個不可能任務，某日突然被解散，隊員從此分散全國各地。30年後，命運安排一名懂得半空飄浮的男孩，跟另一名在嚴重車禍中絲毫無損的女孩在校園相遇。本身因為擁有異能而感到寂寞的兩人，驚覺世上有「同路人」而感安慰。與此同時，擁有異能的快遞員開始在韓國各地殲滅同類。

截稿前為止，新劇已推出9集，逢周三公開兩集，下月20日更會連播3集至結局。前7集故事發生在現代，主要圍繞異能人後代金奉晳（李正河飾）與張喜秀（高允貞飾）的校園生活和愛情故事。張喜秀因與校園暴力加害者打架，而被勒令退學。她轉讀勝元高中，遇上同班同學金奉晳，兩人因孤獨而走在一起，關係變得親近，最終發現彼此都是異能人的秘密。

（明日再續）