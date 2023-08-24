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娛樂

《正義聯盟》薩克薛達編導史詩式科幻片曝光 《反叛之月》預告 神似《星球大戰》

【明報專訊】超級英雄片《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）身兼監製、導演和編劇的史詩式科幻電影《反叛之月》（Rebel Moon），將會分成上下兩集推出，首部曲《A Child of Fire》定於12月22日在影視串流平台Netflix上架，昨日透過德國電玩博覽Gamescom及社交媒體同時公開首條預告片，無論是角色打扮、兵器造型抑或美術設計，均與《星球大戰》風格類似，原來兩者有着密切關係。

繼《不死喪軍》及《不羈賊軍》後，美國導演薩克薛達再與Netflix合作，炮製一連兩集《反叛之月》，將於今年12月22日和明年4月19日上架，影迷早在6月舉行的「Netflix Tudum：全球影迷盛會」率先欣賞部分幕後花絮片段，導演上周透過社交媒體公開他為預告片進行最後剪輯的畫面，更是令人引頸以待，昨日終於揭開神秘面紗，長約3分半鐘的預告片首度曝光。

原屬《星戰》外傳劇本

《反叛之月》故事講述銀河系邊緣某個平靜的殖民地，獨裁統治者突然揮軍來襲，村民為了掙扎求存，於是派遣背景神秘的女子柯拉（蘇菲亞寶堤拉飾）外出求救，召集身懷絕技的戰士，展開一場以寡敵眾的戰役。這批外援包括叛軍、農民和戰火孤雛，雖然出身各異，但同樣復仇心切，難怪薩克薛達把本片比喻為太空版《七俠四義》。

預告片曝光外，不少影迷均認為《反叛之月》帶有濃厚的《星球大戰》色彩，原來早在十多年前，薩克薛達曾獲邀為《星戰》籌備外傳電影，雖然拍攝計劃最後胎死腹中，但他並不氣餒，重新修訂故事，換上個人風格的包裝和設計，新片終於面世有期。

《反叛之月》幕前陣容強勁，除了《盜墓迷城》女星蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）扮演柯拉外，還有金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《屍戰朝鮮》韓星裴斗娜、《正義聯盟》雷菲沙（Ray Fisher）、《GT跑車浪漫旅》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）及《悍戰太平洋》查理漢南（Charlie Hunnam）等攜手演出，星光熠熠媲美另一史詩式科幻大片《沙丘瀚戰》。

《假面女郎》收視亞軍

提起Netflix，昨日公布8月14至20日的收視排名，「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）主演動作片《攻心諜戰》，以3520萬觀看次數蟬聯英語電影收視冠軍；周星馳監製中美合資動畫《美猴王》（The Monkey King）上架首3日即以810萬觀看次數屈居亞軍，雖敗猶榮。

講述《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）誹謗官司的《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》（Depp v. Heard），錄得1620萬觀看次數，榮登英語節目收視冠軍。至於非英語節目方面，墨西哥劇集《天命所歸》以310萬觀看次數稱冠，韓劇《假面女郎》緊隨其後，加上排第4位的《奇案摸摸查》、第5位的《歡迎來到王之國》及第7位的《驅魔麵館2》，反映韓流依然勢盛。

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