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娛樂

陳漢娜當街咀盧瀚霆壓力大 吳啟洋不知MIRROR缺席頒獎禮

【明報專訊】陳漢娜和男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）昨日穿上本地時裝設計師的服裝出席《香港國際時尚匯展》活動。陳漢娜和盧瀚霆（Anson Lo）合演的ViuTV劇《社內相親》拍剩一場戲，她表示之前和Anson Lo在街上拍kiss戲，好多「神徒」（粉絲暱稱）圍觀，很大壓力，「好驚『神徒』殺了我，現場聽到粉絲大嗌『唔好呀』，有工作人員還說聽到有粉絲喊，所以我都考慮了很久才答應演出，還有一場蜻蜒點水嘴咀戲未拍」。說到Anson Lo完成個人演唱會後發燒，陳漢娜稱開工才知他病倒來不到拍攝，所以要跳拍其他演員戲分。熱愛日本文化的陳漢娜，被問到日本由今日開始排放福島核污水入海，她說：「不理照去，我食素影響不大。」

預告P1X3L出新歌

Phoebus支持本地時裝設計師，表示入行後對時裝加深認識，但他攻讀土木工程，未必會參與時裝設計。他透露P1X3L和自己將有新歌推出，希望P1X3L明年能順利舉行演唱會，「公司支持令我們信心大增，但有很多不穩定因素，為了明年演唱會，我們已積極練氣、練歌」。提到有傳MIRROR不出席年底任何樂壇頒獎禮，將時間用作出席活動搵真銀，Phoebus稱不知情，「師兄做什麼都支持，未傳到我們這裏」。MIRROR不攞獎，會否增加他們攞獎機會？他說：「P1X3L不看重獎項，想搞好音樂和開騷，有時間想出多幾首歌。」

記者：柯美

相關字詞﹕陳漢娜 吳啟洋

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