陳漢娜當街咀盧瀚霆壓力大 吳啟洋不知MIRROR缺席頒獎禮

【明報專訊】陳漢娜和男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）昨日穿上本地時裝設計師的服裝出席《香港國際時尚匯展》活動。陳漢娜和盧瀚霆（Anson Lo）合演的ViuTV劇《社內相親》拍剩一場戲，她表示之前和Anson Lo在街上拍kiss戲，好多「神徒」（粉絲暱稱）圍觀，很大壓力，「好驚『神徒』殺了我，現場聽到粉絲大嗌『唔好呀』，有工作人員還說聽到有粉絲喊，所以我都考慮了很久才答應演出，還有一場蜻蜒點水嘴咀戲未拍」。說到Anson Lo完成個人演唱會後發燒，陳漢娜稱開工才知他病倒來不到拍攝，所以要跳拍其他演員戲分。熱愛日本文化的陳漢娜，被問到日本由今日開始排放福島核污水入海，她說：「不理照去，我食素影響不大。」