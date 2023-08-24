偕緋聞男友首亮相為合資餐廳造勢 龔嘉欣做生意延遲結婚生仔

記者：鍾一虹

龔嘉欣跟閨密陳凱琳和譚凱琪一同受訪，表示開餐廳壓力很大，要慳住使費。問到投資了多少錢？她說：「投資的錢可以買到樓。9月和10月會開多兩間店，做生意不是容易的事，要自己落手落腳做，幸好有集團支持我，大家一齊投資。」她稱今次首度帶緋聞男友松岡哲也跟大家見面，對方都有份合資，彼此角色屬裏應外合，「我主要做管理，他主要做出品。我們都會鬧交，因為大家都要求高，想做好件事」。

鬧交後誰做主動收科？嘉欣大叫救命，陳凱琳和譚凱琪即幫手解圍，笑稱子女知道她們約會對象是嘉欣會批准出外，陳凱琳說：「大仔Rafael知道我約了嘉欣，叮囑我要帶蛋糕回家。」譚凱琪說：「女兒收第一個蛋糕是嘉欣送，自此封嘉欣為『Cup cake姐姐』。」

陳凱琳湊仔太忙 無暇做生意

問3人私下曾否討論一起搞小朋友食品生意，會不會讓嘉欣男友加入？嘉欣強調松岡哲也只是生意拍檔。陳凱琳表示日常照顧3子是人生最忙的工作，相信要等他們長大，才能抽身做生意或拍劇。

嘉欣為了做生意，承認延遲結婚生仔計劃，「陳凱琳和譚凱琪投放很多心機照顧小孩，覺得自己未有心理準備，我很喜歡小朋友，暫時做她們的保母」。提到「少婦聯盟」成員之一的沈卓盈缺席，嘉欣沒有正面回應，只稱：「我們的少婦有很多人。」

黎諾懿盼創家族生意 傳承兒子

黎諾懿以飲食集團創意總監身分亮相，透露斥資過千萬加入飲食集團，「我負責餐單設計和發展，角色如高級打雜，但不會干預嘉欣主理的蛋糕品牌生意，只協助她開分店」。黎諾懿太太笑言只幫手試食和畀意見，讚老公所設計的餐單值100分。提到諾懿同時兼顧監製、演員和餐廳生意，他說：「3個範疇目的一致，都是想令人開心，有信心時間管理上能應付得來，飲食集團現時已經有超過30間餐廳，計劃今年內再開多20間分店。」是否朝飲食王國方向發展，黎諾懿說：「想在演員之外，發展一門屬於自己的家族生意，將來可交兒子接手，留多點東西給他選擇。」