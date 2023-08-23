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娛樂

【開箱】首位拉丁裔超級英雄 《藍甲蟲》家庭是最強後盾

【明報專訊】Marvel非裔超級英雄片《黑豹》叫好叫座，證明打「種族牌」有市場，競爭對手DC照辦煮碗，首次推出以拉丁裔為主角的新片《藍甲蟲》（Blue Beetle），本月17日率先在港開畫，美國延遲一天上映，首周末3日票房收2540萬美元（約1.98億港元），不單成功登頂，更打破《Barbie芭比》5連霸美夢。另一方面，此片在「爛番茄」影評網站的觀眾好感度高達92%，看來這注碼是押對了。

串流劇登上大銀幕

華納電影公司前行政總裁大衛扎斯拉夫去年上場之後，嚴格控制成本，製作費高達9000萬美元（約7億港元）的DC超級英雄片《蝙蝠女》（Batgirl）傳因質素欠佳而遭腰斬；《藍甲蟲》情况剛好相反，原本安排在串流平台HBO Max播放，據報內部試片反應理想，於是改為戲院上映。隨着《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）接任DC電影公司行政總裁，多齣超英片如《神奇女俠》無得留低，《藍甲蟲》仍能如期開畫，某程度反映質素有保證。

新片改編自同名漫畫，故事以虛構的南美洲「帕梅拉市」為背景，講述《眼鏡蛇道館》男星蘇魯馬利端納（Xolo Mariduena）飾演主角海梅，身為維耶斯家族唯一大學生，在葛咸城畢業後重返家鄉，以為可以大展拳腳？才發現老父抱恙且欠債纍纍，只好打工還債，其間遇上至愛珍妮（布魯娜馬爾柯辛飾）和外星「聖甲蟲」，意外地成為後者的宿主，從此變身超級英雄藍甲蟲，為保護家人和社區和平而奮戰。

金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）扮演反派維多利亞，她跟父親一同創辦科德集團，以帕梅拉市為發展基地，但因心術不正，加上財迷心竅，密謀把公司變成軍火商，其父獲悉後決定把繼承人位置轉交兒子泰德，令她怒不可遏，趁泰德失蹤即搶去主席一職，並全力開發超級武器「O.M.A.C.」計劃，希望透過聖甲蟲的外星異能，培養機械軍團，賺個盆滿缽滿。

根據漫畫原著，藍甲蟲共分3代，電影以第3代的海梅為主角，話說他從泰德女兒珍妮手上獲得聖甲蟲並成為宿主後，從此擁有飛行、超強攻擊和自我保護等能力，並可按照宿主意願，自行創造任何武器，難怪成為維多利亞的眼中釘；反觀泰德雖是第2代藍甲蟲，卻從未跟聖甲蟲合體，因此沒有超能力，情况類似蝙蝠俠，只能靠金錢和正義感來維持地區和平。

相對其他DC超級英雄如《正義聯盟》主角超人、蝙蝠俠及神奇女俠等，本地觀眾對於藍甲蟲的認識應該不算深，甚至有人認為他的造型有抄襲Marvel鐵甲奇俠和蜘蛛俠之嫌，可說是一場誤會。作為全新超英片，《藍甲蟲》未有解釋聖甲蟲的超能力來源，就連海梅何以獲選為宿主，亦沒有詳細交代，令故事變得薄弱，可算美中不足。

拉丁演員表現出色

如先所言，本片作為首齣拉丁裔超級英雄片，擁有墨西哥、古巴和厄瓜多爾血統的22歲蘇魯馬利端納，飾演海梅表現稱職，演活初生之犢的懵懂和胡鬧，又有不畏強權的勇氣，更重要的是他有一班性格樂觀的家人作為最強後盾。跟《狂野時速》系列一樣，《藍甲蟲》同樣標榜「家庭本位」，全片出現最多的對白就是「家人」。

蘇魯跟貌似鄭欣宜的《異性相吸》墨西哥女星貝莉莎埃斯科貝多（Belissa Escobedo）扮演兄妹，吵吵鬧鬧其實感情甚佳；扮演蘇魯叔叔魯迪的佐治露柏斯（George Lopez）亦很搶鏡，是個反政府主義者兼電腦天才，全片不少笑位都靠他提供。戲中另一反派勞爾楚吉羅（Raoul Max Trujillo）曾經批評蘇魯「家人是你的最大弱點」，電影為後者平反，全靠他的古怪叔叔、個性堅強的媽媽，以及年輕時加入革命軍的祖母等支援，藍甲蟲才不致單打獨鬥，最後更反敗為勝。

《藍甲蟲》片尾收錄兩個彩蛋片段，一是交代戲中從未露面的第2代藍甲蟲泰德去向，他雖失蹤多年，珍妮以為父親早已離世，事實卻是被困在某個空間，並透過電腦留下短訊，為開拍續集埋下伏線；另一彩蛋則是模仿1970年代墨西哥超級英雄喜劇《The Red Grasshopper》主角的定格動畫短片，港迷可能睇到一頭霧水，只有南美觀眾才有親切感。

上映日期：8月17日

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