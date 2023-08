【明報專訊】美國唱作歌手Lauv一連兩晚在亞洲國際博覽館舉行《Lauv the between albums tour in Hong Kong》演唱會,昨日趁開騷前,先接受本報訪問,並獲環球唱片高級副總裁李國揚頒發金唱片獎,表揚他的專輯《All 4 Nothing》在港獲得超過1.5萬張銷量成績。