橋本環奈傳年底嫁中川大志 密密拍戲換取事務所開綠燈

文：蘇珮欣

有「千年一遇美少女」之稱、現年24歲的橋本環奈，去年10月被日本雜誌《女性自身》率先揭發戀情，緋聞男友正是25歲中川大志，兩人曾合演日劇《熱血水球少年》，當時對手戲不多，其後再拍電影《黑夜遊行》，在同片男星吉澤亮推波助瀾下終於撻着，至今拍拖已有一年。

拍劇電影兼任主持

橋本環奈與中川大志拍拖期間，曾經傳出分手消息，實情是掩人耳目，二人感情仍然要好，他們雖然工作忙碌，仍會爭取時間見面，有時相約遊車河，也會飲酒消遣。日媒引述目擊者曾「野生捕獲」二人到東京郊外拍拖，難怪狗仔隊至今仍未能偷拍到他倆在鬧市約會的合照。

日媒《日刊現代》報道，橋本環奈早前落實演出2024年NHK晨間劇《御飯糰》，將以破格辣妹造型示人，又接拍富士電視台10月新劇《特命！警視廳特別會計部》，另外亦要為兩齣新片宣傳，分別是本月底上映《春天散落》，以及9月14日在影視串流平台Netflix上架的《神探小紅帽》。有傳橋本環奈亦將繼續主持NHK除夕節目《紅白歌唱大賽》，可謂分身不暇。

橋本環奈工作量驚人，忙得幾乎連休息時間都欠奉，《日刊現代》引述知情人士透露，原來她跟事務所談好條件，願以密集式工作，並答應接拍新劇換取「嫁期」。報道又指明年4至7月，橋本環奈將赴英國演出舞台劇《千與千尋》，緊接《御飯糰》開鏡，因此預計最快今年底宣布婚訊，最遲也不過在晨間劇開工前出嫁。

另有日媒指，橋本環奈與中川大志一向形象健康，即使結婚也不會對雙方工作構成負面影響，如果事務所提早跟電視台及廣告客戶交代婚事，應該不會出現太大阻力。