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娛樂

怕失討回公道機會 甄妮堅持為李玟發聲

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）7月5日離世，近日網上流傳她生前錄音，炮轟去年任導師的內地節目《中國好聲音》賽制不公，以及哭訴遭節目組人員不禮貌對待受辱經過，錄音曝光後引起極大迴響。連日來陸續有人爆料為CoCo抱不平，亦有投訴節目不公。甄妮為故友CoCo連續3日在社交平台炮轟《中國好聲音》，先狠批參加該節目的人欠缺良知，為名利不擇手段，侮辱同行令人看不起。第二日她說：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」昨日她繼續在社交平台發聲，「信不信由你，良心有多冷，壞人有多壞」。

甄妮近年很低調，今次為CoCo討公道變得高調，她解釋每天發文原因，「再不加緊腳步，人們就淡忘了，也就失去討回公道的機會」。近日網傳《中國好聲音》導師酬勞表，當中謝霆鋒最高價，酬勞逾3000萬人民幣。甄妮跟網民的互動提到台灣與香港電視台的出場費少得可憐，連買一件衫都不夠，「也難怪天天往內地跑，有一種是為生活，不怪，一種是為貪人仔香」。

那英辭演音樂節演出

那英胞姊那辛前日捲入《中國好聲音》風波，被爆曾逼學員簽不公平合約，她急發文澄清否認，「我做不了這些事，也不是我能做的」。那英未為胞姊負面傳聞發聲，下月她原本擔任在上海舉行的春浪音樂節表演嘉賓，大會昨日宣布那英因身體欠佳請辭演出。

娛樂組

相關字詞﹕那英 甄妮 李玟(CoCo) 中國好聲音

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