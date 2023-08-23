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娛樂

為愛情遍體鱗傷 戀前經理人跌得最痛 47歲楊詩敏學精拒做苦命女

「蝦頭」楊詩敏不再戀愛大過天 跟邵子風舊情最遍體鱗傷

【明報專訊】楊詩敏（蝦頭）將於9月假香港藝術中心演出舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》，以獨腳戲加棟篤笑形式，一人分飾多角，演繹不同女人笑中有淚的愛情史。曾戀愛大過天的蝦頭在愛情路上屢敗屢戰，承認跟前經理人邵子風的一段情最痛，遍體鱗傷後反思學懂愛自己，現在最緊要活得輕鬆自在。她單身多年，承認有傾得埋的異性朋友，現階段跟對方相處很好，不想因寂寞而急於拍拖。

記者：柯美

攝記：劉永銳

蝦頭首次以獨腳戲加棟篤模式演出的《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》9月22日公演，早前公開售票，8場門票半小時售罄，隨即加開9月29日至10月1日4場。談到一人分飾多角，蝦頭不擔心會精神分裂，「演員就是喜歡精神分裂，今次的做法有別於過往，以前會在off stage後，換假髮和服飾，以另一種姿態出場代表另一人物。今次在段落之間有棟篤笑環節，我會以年老的性愛博士跟現場觀眾互動，交流『絲打』心得，測試不同女性的好命指數」。蝦頭表示今次演出模式頗大挑戰，與導演火火邊創作邊排戲尋找方向，希望觀眾在離開時，可以得到一些能量，令自己活得開心自在。

父母離異致鑽牛角尖思想

47歲蝦頭自言現在活得很開心、自在，不再像以前戀愛大過天，「以前眼中只有愛情，男友是我唯一，箍得對方好緊，相處之中有很多角力，對雙方都不好。愛情路上屢敗屢戰，反而有新睇法，明白愛情是人生其中一個部分，活得輕鬆就開心」。

自小父母離異，蝦頭曾鑽牛角尖，不相信自己會得到幸福，隨着人生閱歷，覺得只要知足、感恩便能成為幸福女人，「以前睇不到自己擁有的東西，眼中只有愛情，當遍體鱗傷和失敗的感情生活之後，更加不相信人生會有美好，其實愛情以外，還有很多東西帶給我豐盛人生，開我眼界，不需要自怨自艾，只要相信就會美好，不會是個苦命女人」。

跟邵子風互相傷害

拍拖多次的蝦頭，今次舞台劇導演火火是她舊愛之一，兩人讀演藝學院時曾拍拖3年半，因男方出軌分手收場，她飽受情傷，但最後釋懷，跟火火做不成情侶，最後成好友與工作拍檔。

數到最痛的愛情，蝦頭稱跟前經理人邵子風的一段情令她最遍體鱗傷，「因為我眼中只有他，他不理我的時候，會感到很憤怒，質問他：『係咪唔愛我啦？』當時大家都未學懂愛人愛己，互相角力、傷害、又愛又恨。因為經歷過，我現在很多謝每一段出現過的關係，反思時曾爆喊，喊完釋懷，不想再重蹈覆轍過這種生活，以及有這種關係，決定改變，由自己出發」。

盼找細水長流愛侶

蝦頭表示感情空白了一段時間，一直沒憧憬結婚生仔，承認沒拍拖會感寂寞，透露現在有一個很談得來的異性朋友，大家相處很好。至於會否發展成情侶，她說：「做吓朋友先，這種關係對我現在來講好舒服，暫時不想有那麼多憂慮和責任，隨緣吧。以前要生要死，現在追求細水長流。」她現在已學懂和自己相處，很享受me time時間。

場地提供：Red Academy

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