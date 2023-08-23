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娛樂

潘明璇指pizza面不變證無整容 港姐決賽玩科技 打造AI司儀陳婉嫣

港姐2023｜潘明璇被封「Pizza姐」否認整容 稱前度講大話

【明報專訊】《2023香港小姐競選》決賽本月27日（周日）舉行，無綫今年打破傳統加入人工智能（AI）元素，以AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成史上首個「AI港姐司儀」，噱頭十足。16名候選佳麗昨日跟大會評審及「最上鏡小姐」評判會面，身材出眾的郭珮文狀態大勇，但仍未完全克服「社恐」；另一熱門莊子璇信心盡失，稱參選不是為攞獎；被前度爆整容及出軌的潘明璇對指控矢口否認。

綜合50屆冠軍參賽片段生成

今屆港姐決賽邀請大數據專家車品覺擔任AI項目顧問，並在麻省理工學院香港創新中心協作下，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感，當中除了「與未來的自己對話」、「參考DNA度身訂做Q&A」，還特別以AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段，生成史上首個AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn），名字由來是AI根據歷屆冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人，由於歷屆冠軍以「陳」姓佔最多（共6人），故AI司儀起用「陳」姓，使名字更貼近香港文化。大會統籌經理何小慧透露AI港姐司儀將參與問答環節，今屆真人司儀人數會相對減少。可擔心AI港姐司儀不懂執生及跟佳麗缺乏交流？她說：「會開會商討細節，我們都不知，都要試吓。」她指今屆沒安排曾志偉任港姐司儀，不過對方很緊張港姐，手術後每日都跟團隊舉行線上會議。

郭珮文擔心「社恐」影響表現

⑯郭珮文受「社恐」影響信心，現階段日日催眠自己不要驚，最擔心臨場表現失準，「還有少少『社恐』，最主要是怕醜，希望能克服這個心理關口」。對於被封大熱，她說：「好多謝大家支持，我只能盡力做到最好，其實有不少佳麗表現好好，潘明璇、莊子璇及王敏慈在台上都好淡定。」

⑨潘明璇被前男友公開舊照爆料，指她曾整容及出軌。潘明璇一概否認，稱對方這樣做令她震驚，「他上月仍傳短訊叫我加油，不明白到決賽前幾日突然這樣做！」她指對方講大話也沒辦法，自己沒影過私密照，故不擔心，母親已交律師處理，着她專心比賽。潘明璇稱數年前在新加坡經朋友介紹認識對方，拍拖年多因性格不合便提出分手，她說：「我細個好鍾意食pizza，所以好肥，大家都叫我pizza姐，啲人話我同細個時唔一樣，我想講，經減肥、美容真的會不同；那張被指是整容後的照片，其實是踩單車出意外入院，所以大家會見到鼻樑有駝峰，啲網民成日話我pizza面，如果我真係整容，點解唔整走pizza面？」

莊子璇失信心「不是為攞獎」

⑬陳曉彤與⑮莊子璇均表示忙排練缺乏時間休息，前者稱心情有點緊張，會跟莊子璇互訴心事減壓，不會視對方為假想敵，是學習對象。莊子璇表示之前皮膚出疹已痊癒，相信決賽當晚無事。問到得獎信心？她說：「大家準備充足，信心都差不多，可以講純粹參與不是為攞獎，最主要是學嘢。」

鄺美雲讚佳麗淡定 張曦雯有心水

鄺美雲首度擔任港姐決賽評審，稱喜歡自信及正能量的佳麗，見到她們很淡定、很青澀。汪詩詩表示想起當年參選多倫多華裔小姐奪冠。對於女兒甄濟如（Jasmine）當創作歌手，她說：「女兒會休學一年，原本想讀書、唱歌兩兼顧，但我覺得既然想做，就一定要專注做好。」

2012年華姐冠軍張曦雯任「最上鏡小姐」評判，認為「最上鏡」定義是真人靚過上鏡。可有心水？她說：「我覺得④王怡然笑得好甜美，談吐淡定，②黃泳嘉都幾好，有華姐師妹鄧佩儀影子。」她稱參選時談吐不太好，當時也不知自己做什麼，腦裏一片空白，但好似好淡定，「我估一班佳麗都是一樣，所以我想讓她們知道，有個評判明白她們，會給予支持，我個腦一片空白都贏到，相信她們一定得」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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