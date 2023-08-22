【開箱】《無用的謊言》 金所炫變身「人肉測謊機」破奇案

談情戲略嫌過時

《無用的謊言》講述女主角穆率熙（金所炫飾）天生擁有識破謊言的特殊能力，於是化身「謊話獵人」，為他人辨別真偽維生。每天面對無數謊言，漸漸令她無法信任別人，更認定自己受到詛咒，內心愈來愈孤獨。直至遇上鄰居金道河（黃旼炫飾），表面上是韓國知名作曲家和製作人，卻因涉嫌殺人，於是自我隱藏，終日戴上口罩，但他從不說謊的真性情，令率熙甚驚訝。兩人相遇後，決心揭開兇案真相，並由鄰居關係，逐漸變成戀人。

《無用的謊言》起用俊男美女組合，黃旼炫是男團NU'EST成員，早年參加選秀節目《Produce 101》躋身前11名，加入限定男團Wanna One。組合解散後，黃旼炫投身演員行列，參與韓劇《Live On》及《還魂》演出；童星出身的金所炫，演戲經驗豐富，代表作品包括《學校2015》、《喜歡的話請響鈴》及《月升之江》等。

黃旼炫與金所炫外形討好，具備演愛情劇先決條件，然而劇集播出至今，二人擦出火花不足，愛情故事亦老套，黃旼炫身為著名作曲家，身家豐厚，卻為避開傳媒追訪，竟搬進娛樂公司老闆名下的廉價公寓，夾硬令他成為金所炫鄰居；另外，黃旼炫生病發燒，金所炫照顧對方，他入睡後拉着女方的手，二人因此同牀而睡，類似老掉牙的情節，難免讓人感到過時。

看不穿謊言背後

《無》劇愛情線欠可觀，角色設定尚算新鮮，故事鋪排也特別。至今播出6集，前半部分交代金所炫背景，她天生是「人肉測謊機」，只要親耳聽到某人說話，就能分辦對方所說是真話還是謊言。如果對方說謊，就會聽到「叮」一聲。她的異能源自母親車香淑（陳慶飾）懷孕期間，求神拜佛祝願胎兒擁有獨特生存技能，結果如願以償，偏偏其母是個騙徒，經常滿口謊言，導致母女關係欠佳。

把異能變成謀生工具，源自高中時代，女同學很想知道男友是否真心，於是拜託金所炫幫忙，事成後給她酬金，從此她決定利用天賦搵食，包括替黑幫大佬找出叛徒、為富婆揭開「軟飯王」真面目。不過，超能力也有漏洞，其中一集講到女生求助，認定男友有事隱瞞，金所炫假扮女方閨密，與男方一同用餐，金所炫不斷質問對方跟誰傳短訊、有沒有結婚打算等，男方回應均屬謊言，金所炫斷定對方有問題，事實卻是男友計劃求婚，為給女友驚喜才一直說謊。這段故事想說，即使分辨真假，卻無法看穿原因，頗有深意。

世上無人不說謊

劇集多次強調，世上沒有不說謊的人。金所炫每日走到街上，不斷聽人說謊，即使簡單對話如「我想念你」、「你很漂亮」、「保持聯絡」等，其實盡是謊言，感覺相當諷刺。金所炫受異能影響，無法相信愛情，直至「誠實男」黃旼炫出現，金所炫終於找到真命天子。

除了愛情主線外，支線還有懸疑緝兇。故事講到黃旼炫的前女友崔嚴智（宋智賢飾）因拒絕分手，決定以死威脅，兩人吵架之後，男方拂袖而去，女友卻遇刺身亡，黃旼炫一度淪為疑犯，至今仍未找到真兇。黃旼炫因自責而封閉自已，某次他發開口夢說「人不是我殺的」，金所炫聽出這句謊言，究竟黃旼炫隱藏什麼秘密？觀眾追看下去才知分曉。