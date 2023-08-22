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娛樂

Britney Spears離婚派對壯男舔腳 不滿有人向狗仔隊泄露行蹤

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears的健身教練兼演員老公Sam Asghari上周三入稟申請離婚，結束短短14個月夫妻關係，回復單身的41歲Britney不愁寂寞，上周末邀請6名壯男到友人家中舉行離婚派對，從她透過社交媒體公開片段可見，其中一名叫Dave的男子，跪地舔她大腿，她則一臉享受，感覺放蕩；Britney又留言「我坐上一輛從未使用過的汽車，但仍被狗仔隊跟蹤，為什麼？」暗示遭人出賣，刻意泄露行蹤。

Sam Asghari以「不能彌補的分歧」為由申請離婚，但否認考慮推翻婚前協議，或者透過公開Britney不雅錄影片段，作為索償手段。不過，有外媒暗示Sam曾爆料指Britney跟至少一名家傭偷歡，並要求工人為她拍攝裸照和影片，行為相當放蕩。事實上，在她的社交媒體Instagram（Ig）的確有不少裸照，如果拍攝者並非Sam，莫非如傳聞所指是家傭？

臥牀自拍半裸照

最近Britney的荒淫行徑又添一筆，昨日她透過Ig公開數段短片，都是上周六到加州馬里布友人家中舉行離婚派對的過程，包括一名壯男Dave跪在她面前，重複舔她大腿，從片段隱約可聽到拍攝者大叫「兄弟，由長靴開始舔起」，壯男唯命是從；另一畫面可見，5名赤裸上身的壯男在泳池旁邊抱起Britney，雖然現場天色昏暗，但她仍架上墨鏡，一臉滿足神情，高呼「OK，很酷」，似很享受這份女王般的快感。

Britney公開另一短片，上身赤裸的她躺臥在牀，以手或毛巾遮掩胸部，在英國女歌手Annie Lennox翻唱《I Put A Spell On You》的歌聲襯托下，不斷向鏡頭擠眉弄眼，又示範「腿張開」，刻意露出粉紅色內褲，樂壇天后變身色情女王，難怪《太陽報》引述她的親友表示，大家都很擔心她的精神狀態，認為她要向專業人士求助。

Britney公開片段之餘，不忘留言批評有人向狗仔隊報料，令她的行蹤暴露，但她對此毫不介懷。她說：「當你會合某位『朋友』然後駕一小時車去吃雞，雖然很想去洗手間，卻要留在車廂內……我知道有狗仔隊跟蹤，問題是我坐上一輛從未使用過的汽車，為什麼還會被人跟蹤？馬里布的山路非常恐怖，身為壞女人如我，可以做些什麼？就是穿著綠色裙，邀請我最喜歡的男生，跟我一起玩通宵！」

回憶錄減Sam內容

提起Britney，她將於10月24日推出回憶錄《The Woman in Me》，早在7月接受預訂，迅即成為亞馬遜網上書店的預售銷量冠軍。據英國《每日郵報》報道，原本書中收錄有關前夫Sam的內容，不會悉數刪除，但會大幅刪減，「當讀者收到新書後，便會知道關於Sam的部分，將會保留多少了」，業內人士如是說。

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