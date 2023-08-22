梁祖堯跟音樂劇演員鬥蝦碌 湯駿業開心黃耀明捧場

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業、邵美君、韋羅莎、胡麗英及徐天佑主演的音樂劇《三聖邨的Little Mermaid》大獲好評，故事講人魚走進三聖邨生活的故事，為營造美人魚出場效果，製作團隊下了不少苦功。劇中的歌曲亦備受注目，梁祖堯與湯駿業在其中一場戲選用了黃耀明（明哥）《下一站天國》，湯駿業說：「阿祖（梁祖堯）寫劇本時已賦予好多意思放在這一幕，我好鍾意這個畫面。阿祖好鍾意明哥的《下一站天國》，覺得好浪漫，情感好深好廣闊，在演出中唱這首歌，完全代表到那一刻角色的心態，歌詞裏一句『請勿回望、請勿善忘』，林夕這兩句詞寫得太靚。好開心用這隻歌，明哥又來看，實在好感恩同開心。」