那英胞姊否認逼《中國好聲音》學員簽約 新一季導師潘瑋柏椅子自轉感愕然

韓紅為李玟發聲 籲主管調查事件

韓紅也在微博為故友李玟發聲，盼主管部門調查有關事件，「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為CoCo的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人……」

首屆參賽者徐海星表示聽到李玟錄音後，氣到發抖，並爆料稱曾遭節目的藝人總監葛亮及那辛逼簽不公平合約，又恐嚇如果不簽約，演藝人生等同玩完。那辛是那英胞姊，有傳那辛是製作《中國好聲音》的燦星文化創始人。那辛發文澄清傳聞，表示不認識徐海星，她不是「燦星」老闆，也早已離開了「夢想強音」（《中國好聲音》選手簽約公司），大家可以在國家信息公開網查證。那辛斥所謂逼簽約橋段與她沒有關係，編故事的人想像力豐富，「我做不了這些事，也不是我能做的」。

潘瑋柏雙手放腿上 椅子突自轉

播映中的《2023中國好聲音》因李玟事件，有網民揚言抵制罷睇，但節目收視仍是內地同期綜藝節目之冠。上周五（18日）播映第4集，有網民發現「穿崩」場面，有幕後操控之嫌，導師之一的潘瑋柏疑似沒有按燈，但「被」節目組轉椅子。今季的新玩法，參賽者可揀傳統的「盲選」或「明選」，後者是導師正面看演出，作出「不選擇」決定時，按燈後椅子會轉向背面。遊夢島樂隊揀了「明選」，鏡頭前潘瑋柏雙手放腿上，椅子突然向後轉，大感愕然的他口噏噏嘴形似說「What」。網民指潘瑋柏沒按燈而被轉椅子，同場的劉憲華與周華健轉椅子時，是清楚看見他們伸手按燈。

娛樂組