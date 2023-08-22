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娛樂

伙小朋友玩遊戲父愛大發 古天樂冇生育計劃：我不能自我繁殖

古天樂鍾意小朋友 疫情改變心態 未計劃生B：我不能自我繁殖

【明報專訊】古天樂昨日到沙田東華三院蔡榮星小學出席化妝品牌《Bee School教育活動》，與數十名即將升小一的學生玩遊戲。他早前應邀到法國參觀蜜蜂場，玩遊戲時笑言想開拍動畫《蜜蜂俠》，帶給小朋友正面的教育信息。喜歡小朋友的古天樂被問會否想生仔？他笑稱不能自我繁殖，加上疫情令心態有改變，待有時間及有自我繁殖功能再算。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）早前前應化妝品牌邀請赴法國烏埃尚島參觀蜜蜂場，隨專業養蜂人了解蜜蜂的生態和危機，「島上只有百幾人居住，環保為主，大家以單車代步，我去到都是踩單車。島上遍佈鮮花好靚，居民以魚業為生，零污染，好舒服」。古仔更穿上養蜂人保護衣，第一次與蜜蜂近距離接觸，又品嘗以蜂蜜烹調的食物，如pancake等，大讚是非常好的體驗。

疫情改變成家心態

古仔右手腕裹上膠布，否認被蜜蜂螫傷，解釋是數月前拍戲時弄傷，稱是皮外傷，為連戲才一直貼着。他透露以前行山曾被蜜蜂螫傷手，又紅又腫，但不嚴重，沒有造成陰影。經常在郊外拍戲的他，被問有否做足安全措施？古仔說：「不知是否血型問題，我不惹蚊，針下來都走開，蜜蜂例外。」

52歲古仔見到一班小朋友表現很開心，承認喜歡小朋友，親友都有很多小孩，他經常跟細路玩。親友有否催他生BB？古仔說：「沒有。（已放棄他？）我不能自我繁殖。」

問他會否想生小朋友？古仔說：「我喜歡小朋友，但疫情這幾年心態有點改變，照顧家人也要時間，照顧下一代要花更多時間，有時間才去想這個問題，生出來都想跟他們一起成長。（何時開始想？）等我可以完成自我繁殖功能。」

跟「高達之父」合作循序漸進

古仔跟小朋友玩遊戲時笑言想開拍動畫《蜜蜂俠》，他表示都市傳說稱地球沒有蜜蜂，人類便接近滅亡，可以拍部卡通片，帶給小孩正面的教育信息，但只是想想，若拍成電影便不是這回事，會變成打壞人。

至於與「高達之父」大河原邦男合作的漫畫，古仔表示這是一個10年的計劃，要先完成《明日戰記前傳》動畫電影。前傳動畫電影進度如何？他說：「今次是我第一次做動畫，搵了本地的團隊合作，講兩個宇宙結合，故事方面很花時間，涉及後續，以及應怎樣去講故事。」

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