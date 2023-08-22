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娛樂

指不謝票言論屬逆向宣傳 193工作忙捱壞身體 試過咳出血

【明報專訊】ERROR首次擔正電影《陰目偵信》上映個多星期票房近300萬，成績未如理想，他們連日來落力謝票。之前發表「不謝票宣言」的郭嘉駿（193）前日與隊友何啟華（阿Dee）跑足全日謝票8場。193表示言論被解讀錯惹誤會，謝票一定要做，可以跟觀眾交流，今次當逆向宣傳，被人鬧都算可以刺激票房。他透露因工作忙導致身體差，試過咳出血，看了3次醫生都未好。

記者：林祖傑

193、阿Dee與隊友梁業（肥仔）、吳保錡主演電影《陰目偵信》票房失利，193表示曾收滋擾信息，指謝票不是義務，寧願有時間用來休息養聲及做歌。

與阿Dee跑8場謝票

不過193之後有參與謝票，前日更與阿Dee由朝到晚跑足8場，下午在時代廣場的謝票場獲MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）現身支持，Lokman讚電影幾好睇，好順暢，阿Dee演得好好，193就爭少少。阿Dee自評65分，稱如果自覺好高分，他的演藝生涯就好快完。193則自評55分，「第一次做戲好多甩漏，好多沙石」。Lokman笑說：「及格嘅，都笑到嘅！」阿Dee透露《陰》片票房有進步，證明無放棄是正確，所以他們不會放棄。他昨日繼續出席多場謝票，跟觀眾檢討、交流及分享。

畀人鬧可刺激票房

193近日推出新歌《以為只是沒送花》，他受訪時談到聲稱受滋擾拒謝票，還指謝票不是義務一事。他表示已向電影公司及經理人花姐（黃慧君）解釋，「言語表達得不好，原意不是這樣」。對於古天樂說謝票是跟觀眾互動，但太忙勿勉強。193說：「hater睇到標題以為古天樂窒我，我看了完整報道，覺得古天樂講得好啱，謝票一定要做，因為可以同觀眾交流。知道之前來不到令大家失望，真的不好意思，所以才不夠膽應承。其實段說話不是這個意思，但被解讀錯了，也知言語上有啲講錯，曾考慮刪除，最後決定不刪，認為會令更多人討論這電影，是逆向宣傳，畀人鬧都算可以刺激票房，我們真的好想拍續集，可惜票房未如理想。」

前度啟發開咖啡店

193表示因工作忙碌捱壞身體，但仍頂硬上應付接踵而來工作，加上忙咖啡店生意，又為新歌宣傳，身體狀况很差，曾試過咳出血，人生首次連續10日同時服兩種抗生素，但看了3次醫生仍未好。

193指新歌有八成是自己的故事，跟拍拖5年的前度於東京旅行的點滴，錄音時一度喊，「當中提到花及咖啡，當時女友鍾意花，但我就嫌送花浪費金錢，女友又很喜歡到咖啡店打卡，影響我學懂品嘗咖啡，令我有開咖啡店念頭，這首歌就是講舊愛植入了你個心入面，連你自己都不知道」。他希望明年可推出小眾一點的歌，想寫首歌訴說經常被hater閙的心情。

下次開舖叫肥仔入股

193稱咖啡店生意上了軌道，但隊友肥仔開食肆卻連番觸礁。193說：「肥仔開心不開心都跟我分享。我間咖啡店成日被人話呃錢，肥仔單新聞出後，好多人讚我間咖啡店都唔係好呃錢啫！」193稱有安慰肥仔，指對方沒什麼，最緊要傷害不到名聲，打算下次開舖叫肥仔入股，「就算我蝕錢，他都會攞錢出來畀我，因為他拍了好多廣告掙到少少錢，可以蝕埋畀我都得。肥仔仲風流快活買名牌好開心，希望將來可以4兄弟開間舖，我們3個就可以呃肥仔錢」。

場地：wetime

相關字詞﹕梁業(肥仔) 何啟華(阿DEE) 陰目偵信 以為只是沒送花 193（郭嘉駿）

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